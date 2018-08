1001 raisons de visiter Thetford

Que ce soit pour une seule journée ou un séjour prolongé, la région de Thetford­­­ a beaucoup à offrir à ses visiteurs, qu’ils soient sportifs, contemplatifs, avides d’histoire et de culture ou gourmands.

Le taux d’occupation des sites d’hébergement et le prix moyen des chambres louées sont de bons indicateurs de la santé touristique d’une région, explique Luc Rémillard, directeur général de Tourisme Région de Thetford. Bonne nouvelle, ces deux données sont en progression, signe que Thetford est une destination touristique de plus en plus prisée. « Pour ceux qui ont déjà vu le coin, c’est assez unique pour ce qui est du décor. C’est comme nulle part ailleurs », en raison du caractère minier de la région. « On veut d’ailleurs mettre en valeur le patrimoine minier, avec le Centre historique de la mine King|KB3, comme outil distinctif pour attirer les radars sur la région, mettre en lumière cette variante de notre histoire », affirme M. Rémillard. Le plein air s’est également beaucoup développé, devenant même un critère privilégié pour le recrutement de travailleurs. Entre la randonnée pédestre et le delta-plane, la diversification des activités impressionne. Les visiteurs ont aussi l’embarras du choix quant aux grands événements et aux attraits culturels. La récente mise en place d’un Bureau de gestion des événements a entre autres pour objectif de prolonger la saison touristique par la création de divers rendez-vous. Ce bureau a aussi pour mission d’élever les divers attraits touristiques de la région, « à un autre niveau, pour être à la page en matière d’infrastructure », explique M. Rémillard. La diversité des restaurants de la région, ainsi que celle des commerces, qui se sont d’ailleurs en majorité refait une beauté dans les dernières années, contribue aussi à attirer les touristes et la population environnante, faisant de Thetford un pôle d’attraction régional. 1. Centre historique de la mine King | KB3 et Musée minéralogique et minier de Thetford Mines Photo courtoisie, Ville de Thetford Visitez les trois bâtiments rénovés du Centre historique de la mine King|KB3, puis découvrez le vaste territoire qu’occupent les mines d’amiante au sein de la MRC des Appalaches, les fonctions de la forge dans l’industrie minière, l’important travail de l’opérateur de treuils et le rituel des travailleurs avant et après leur quart de travail. Tout en haut de l’observatoire, admirez la vue à 360 degrés sur la ville. Du côté du musée, visitez les expositions permanentes Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région, puis Atomes et cristaux, ainsi que les autres expositions en cours, soit Le Match Parfait, qui explique comment la science et la technologie ont contribué à améliorer les performances sportives, ainsi que Mon Fuji.

2. Points de vue à couper le souffle

Thetford est parsemée de belvédères et de tours d’observation permettant d’admirer ses paysages montagneux, sculptés par ses puits et ses sites miniers. Le belvédère du Vieux Black Lake offre un point de vue exceptionnel sur le puits, transformé en lac bleu turquoise, ainsi que sur les installations de la mine British-Canadian fermée depuis le 1er novembre 1997. Au Belvédère de Thetford Sud, jetez un coup d’œil sur la vallée thetfordoise, puis à Saint-Fortunat, gravissez la plus haute tour d’observation de la région, d’une hauteur de 15,24 m, pour mieux apprécier les panoramas environnants. Rendez-vous aussi à l’étang Stater observer les oiseaux.

3. Plein air à profusion

Thetford est une destination prisée par les amateurs de plein air, aussi bien sur terre que sur l’eau. On y trouve des sentiers pédestres à profusion, notamment au Parc national de Frontenac (Sépaq), au mont Adstock, aux 3 monts de Coleraine et au Chemin de Saint-Jacques qui sillonne la région de Thetford pour réaliser le Compostelle des Appalaches. Pour ceux qui préfèrent l’eau, la région profite de deux lacs (Aylmer et Saint-François), ainsi que du bassin nautique de la Cache du Domaine. Canot, kayak, pédalo, chaloupe, wakeboard, ski nautique, wakesurf et autres activités nautiques peuvent être pratiqués sur le territoire.

4. Un riche patrimoine

Retournez dans le temps en découvrant le riche patrimoine de Thetford, à l'occasion d'une visite au Centre d'interprétation du patrimoine religieux de la MRC des Appalaches, dans l'église St-Alphonse, érigée en plein centre-ville historique de Thetford Mines. Téléchargez le circuit historique de la rue Notre-Dame sur l'application Baladodécouverte, puis découvrez ses 14 points d'intérêt levant le voile sur certains événements et bâtiments qui ont marqué l'histoire de Thetford Mines. Arrêtez-vous également au Magasin général O'Brien, situé sur la plus ancienne rue du secteur Black Lake, la rue du Lac-Noir, là où rien ne semble avoir bougé depuis 1909.

5. La culture au rendez-vous