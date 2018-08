LANDRY, Yvon



De St-Jérôme, le 15 août 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Yvon Landry, époux de madame Lise Emilia Bidégaré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danielle et Manon, les enfants de son épouse Isa et Anthony, ses frères et soeurs Louise, Jean-Louis (Suzanne), Léo (Gisèle), Georges (Carmen), Lucille (Gérard) et Ginette (Micheline), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle lundi 27 août de 14h à 17h, suivi de 19h à 21h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Pallia-Vie.