DROUIN, Jeanne d'Arc



À St-Eustache, le 17 août 2018, est décédée, à l'âge de 96 ans, Jeanne d'Arc Drouin, épouse de feu Florian Dalpé, et fille de feu Joseph Drouin et de feu Marie Marthe Rastoul.Elle laisse dans le deuil ses belles-soeurs Rolande Drouin (feu Vincent Drouin c.r.) et Lorraine Dalpé (Claude Lafond), ses nièces Marie-Josée Drouin et Nathalie Drouin, ses petits-neveux Yan Campagnolo (Michèle Kingsley) et Tristan Drouin-Cyr, sa petite-nièce Rose Drouin-Cyr ainsi que plusieurs autres parents et amis.Femme d'affaires accomplie, elle a eu une fructueuse carrière à titre de gestionnaire dans le secteur de l'immobilier. Elle était connue, tout particulièrement, pour sa sollicitude, sa générosité et son dévouement.La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre dès 13h en l'église de Saint-Benoît de Mirabel, située au 9155, rue Dumouchel, Mirabel, J7N 2N7. Les funérailles auront lieu ce jour même à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît.Des dons, en sa mémoire, peuvent être faits à la Fondation du CHUM.