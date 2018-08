HAMEL, Martial



À Montréal, le mercredi 15 août 2018 est décédé à l'âge de 91 ans, Martial Hamel, veuf de Pauline Pilon.Il laisse dans le deuil ses fils, Serge (Sylvie), Denis (Monique), Normand (Marie), Marc (Marie-Josée) et Martin (Pascale), ses frères et soeurs, ses petits-enfants ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Une cérémonie religieuse aura lieu le dimanche 9 septembre 2018 à 11h15 au Centre St-Barthélemy, 7100 rue Sagard à Montréal (près de la rue Jean-Talon). La famille recevra les condoléances le même jour de 12h15 à 16h15 à la salle Grande Allée du même endroit, au sous-sol (porte du sous-sol - côté nord).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal, Qc H1N 1C1.