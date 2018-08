PINARD, Réal



Au CHSLD du Piedmont de St-Jean-de-Matha, paisiblement et entouré de l'amour des siens est décédé M. Réal Pinard, le 18 août 2018, à l'âge de 79 ans et 6 mois, fils de feu Lucien Pinard et feu Émilienne Kirouac.Époux en premières noces de feu Monique Ladouceur, Réal laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Anne-Marie Bégin), Isabelle D.M.V. et Martin (Chantal Frédette), son épouse Ginette Archambault, son beau-fils Louis Archambault, ses dix petits-enfants: Florence, Dany, Olivier, Rosemarie, Elizabeth, William, Morgane, Charles, Vincent et Nicolas et le petit onzième en route; ses frères et soeurs feu Lucille, feu Réjean (feu Marguerite), feu Huguette, Carmen (Yves Archambault), feu Robert, Claudette (George Elkin), feu Anne-Marie (Claude Gathem, Monique), Monique (Jean-Guy Prescott), Lucie (Prosper Kanfi), feu Pierre (Louyse Vallières) et Gilles Archambault (Barbara Gervais), plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis.La famille de Réal vous accueillera le samedi 1er septembre à laDE SAINT-JEAN-DE-MATHA99, RUE LESSARD, SAINT-JEAN-DE-MATHAwww.coopfunerairestjeandematha.comde 9h30 à 11h30 et de 12h30 à 14h30, suivi d'une messe de funérailles en l'église de St-Jean-de-Matha Paroisse Ste-Trinité 189, rue Ste-Louise. Pour célébrer sa vie d'imprimeur, nous vous invitons à venir vêtus de vos plus belles couleurs.Avec gratitude la famille remercie le personnel des soins palliatifs du CSHLD du Piedmont, tout le personnel du CLSC du Piedmont qui lui ont prodigués soins et compassion et les équipes médicales du Centre hospitalier régional de Lanaudière. Grâce à vous Réal a vécu 10 bonnes et belles années de plus.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à sa mémoire aux soins palliatifs du CSHLD du Piedmont ou à l'organisme de votre choix.