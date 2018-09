BEAUDOIN, Pierre



À Saint-Lambert, le 18 août 2018, est décédé à l'âge de 90 ans, Me Pierre Beaudoin, époux en premières noces de feu Mme Andrée Samson et en deuxièmes noces de Mme Suzanne Vinet.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François, Michel (Danielle), Camille (Claude), Julie (Michel), Yves (Manon) et Élisabeth (Yvan), ses 18 petits-enfants, ses 6 arrière-petits-enfants, sa soeur Jeanne, de nombreux beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 septembre 2018, de 14h30 à 17h et de 19h à 21h30, le samedi 8 septembre 2018, de 9h à 11h à laLes funérailles seront célébrées le samedi 8 septembre 2018 à 11h30 à la paroisse catholique Saint-Thomas-d'Aquin, 311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert, QC, J4R 1Y2Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Hébergement La Casa Bernard-Hubert.