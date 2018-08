5 raisons de vivre à Thetford

Un vent de changement souffle sur Thetford Mines depuis maintenant plusieurs années. La période de morosité qui a suivi la fermeture des mines est bel et bien révolue, car une énergie nouvelle et plus positive que jamais règne sur la ville. Celle qu’on appelle tout simplement Thetford désormais est devenue une destination de choix pour brasser des affaires, s’évader le temps d’une escapade, y travailler et y vivre. Voici cinq raisons qui pourraient faire de vous de futurs Thetfordois et Thetfordoises.

1. Peu coûteux de devenir propriétaire Photo courtoisie, Ville de Thetford

En 2016, le prix médian d’une résidence unifamiliale à Thetford était de 103 000 $, comparativement à 153 899 $ du côté de Saint-Georges et à 258 500 $ à Québec. « Deux personnes travaillant au salaire minimum peuvent s’acheter une maison », constate le maire Marc-Alexandre Brousseau, et une belle maison en plus. Deux immenses résidences pour aînés ayant ouvert le même jour pendant l’été 2016 (dont les phases 2 de chacune viennent d’être annoncées), plusieurs propriétés se sont retrouvées sur le marché, sans compter les nombreux retraités qui délaissent leur maison pour s’installer au bord des différents lacs de la région. Un marché d’acheteurs s’est donc établi à Thetford, où les nouveaux arrivants bénéficient d’un accompagnement personnalisé.

2. On ne s’ennuie jamais ! Photo courtoisie, Ville de Thetford

« Il y a toujours quelque chose à faire chez nous », s’exclame le maire, et ce, sans devoir s’éloigner de chez soi. Piste cyclable, piscines, jeux d’eau, parcs, expositions, marché public, nouvelles pistes de vélo de montagne, spectacles, arénas, patinoires extérieures, aire de planches à roulettes, piste de vélocross, bibliothèques publiques, théâtre... La ville regorge d’activités pour petits et grands. Puis, en sillonnant toute la région, les amateurs de plein air ont accès à de nombreux lacs et montagnes, des marinas, deux terrains de golf, des activités diverses allant du ski alpin à la plongée sous-marine en passant par la course automobile, l’équitation, l’escalade, le vélorail, le vol libre, etc. Photo courtoisie, Ville de Thetford 3. Sécurité accrue Photo courtoisie, Ville de Thetford Thetford est stimulante et effervescente comme peuvent l’être les grandes villes, en plus d’offrir le milieu de vie sécuritaire et paisible auquel on s’attend d’une petite municipalité. Quel bel équilibre ! Plusieurs irritants des grands centres urbains sont inconnus des Thetfordois et Thetfordoises, dont la circulation pare-chocs à pare-chocs sur la route. « Si tu ne pars pas en retard, tu n’arrives pas en retard », badine M. Brousseau, car ce n’est pas le trafic qui va ralentir tes déplacements. De plus, le taux de criminalité est très bas et le taux de résolution de crimes connaît une croissance, passant de 65 % en 2016 à 72 % de crimes résolus en 2017. L’accessibilité à un médecin se fait aussi rapidement. Difficile d’en dire autant des grandes villes. 4. Disponibilité d’emplois Photo courtoisie, Ville de Thetford La région de Thetford compte plus de 17 000 emplois dans différents secteurs d’activités, soit le secteur primaire, la construction, les services publics, la fabrication, les services aux ménages et les services moteurs. Le taux de chômage au mois de décembre 2017 en Chaudière-Appalaches se situait à 2,4 %, une situation de quasi-plein emploi. Le nombre de postes affichés en moyenne sur le site d’Emploi-Québec pour la région de Thetford est de 250, sans compter ceux qui sont à combler dans d’innombrables domaines, mais qui ne sont pas affichés. Travailleurs, Thetford vous attend !

5. Nourrir le savoir

Photo courtoisie, Ville de Thetford