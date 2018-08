BRUNET, André



Le 18 août 2018, à Montréal, est décédé André Brunet à l'âge de 86 ans.Il laisse dans le deuil ses filles; Nicole (Sylvain) et Anne-Marie (Bernard) et leur mère Denise, ses petits-enfants; Geneviève (Jean-Christophe) et Jean-Louis (Édith) ainsi que son frère Robert, sa soeur Denise (Raoul) et de nombreux cousins, cousines, neveux et nièces.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 9 septembre 2018 de 10h à 13h.Au lieu de fleurs, la famille suggère des dons à LEUCAN.