PHILION, Raymond



À Blainville, le 17 août 2018, est décédé notre Papi Raymond, notre papa, M. Raymond Philion originaire de Hemmingford, terroir des meilleurs pommiers du Québec, il était le fils d'Henri et d'Alma (Lépine). Il est parti rejoindre sa douce moitié, Suzanne Philion-Maltais.Il laisse dans le deuil ses six enfants, Richard, Hélène, Ruth & Paul, Madeleine, Jean et leurs conjoints. Il était l'heureux Papi de neuf petits-enfants, Alexandre & Xavier, Gabriel, Guillaume Isabelle, Naomi, Charles-Antoine et Justin. Raymond était un homme impliqué et aimant. La famille élargie, ses frères Joseph et Jacques et sa soeur Marguerite et leur famille, la famille Maltais ainsi que les nombreux amis seront accueillis pour le saluer une dernière fois, au complexe:Le vendredi 7 septembre à compter de 18h jusqu'à 21h30, et le samedi 8 septembre de 8h à 10h.Les funérailles auront lieu samedi à 11h, à l'église de Saint-Hippolyte et seront suivies d'un repas de partage à L'auberge Morency de Saint-Hippolyte. Tous sont cordialement invitésAu lieu de fleurs, vos marques de sympathie pourront se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal www.icm-mhi.org ou à la Fondation L'AMIE www.amie.ca où Papa s'est impliqué pendant des décennies.