LABELLE, Camille

(née Martin)



De Saint-Jovite (Mont-Tremblant), le 23 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Camille Martin, épouse de M. Jean-Charles Labelle.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Sylvie), Pierre, Jean et Nathalie (Franck), ses petits-enfants Nohémie, Yann, Véronique, Judith, Alexandra, Florence, Béatrice et Anthony, ses arrière-petits-enfants Emerick, Mia, Amy et Livia, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au:974, RUE VANCHESTEING, ST-JOVITEle lundi 27 août de 10h à 12h. Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon à 11h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.