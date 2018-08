PASQUIN, Michèle née Gagnon



Le 17 août 2018, à l'âge de 94 ans, s'est éteinte doucement Michèle. Elle rejoint son époux, René Pasquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, André (Diane Jolicoeur), Claude (Nathalie Cloutier), Danièle (Régis Ouellette) et Marc (Nicole Guay), plusieurs petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux et nièces, parents et amis.Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Floralies LachineLa famille recevra les condoléances vendredi le 14 septembre dès 9h30 en L'Église Sts-Anges (1400 Boulevard Saint-Joseph, Lachine, QC H8S 2M8). Les funérailles suivront à 10h30.