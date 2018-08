ROCHELEAU, Jeannine

née Aubertin



À Montreal, le jeudi 23 août 2018 est décédée, à l'âge de 85 ans, Jeannine Aubertin, épouse de feu Roland Rocheleau.Elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Claire), Jean-Claude (Sylvie), Pierre (Louise), Charles (Lynda), Gilles (Céline) et André (Pascale), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 31 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 1er septembre 2018 de 10h à 13h au69 RUE BEAUSOLEILST-GABRIEL-DE-BRANDONLes funérailles seront célébrées le samedi 1er septembre 2018 en l'église de Saint-Charles à Mandeville 270 rue Desjardins, et de là au cimetière St-Gabriel-de-Brandon.Des dons en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.