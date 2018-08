TRUDEL, André



À Ste-Thérèse, le 19 août 2018, à l'âge de 87 ans, est décédé M. André Trudel, époux de Mme Rollande Dinel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gaëtan (Marie Bergeron), Line (Jacques Plante) et Sylvie (Pierre Lalonde), ses petits-enfants Martin (Cindy), Marie-Élaine, Alexandre (Emmanuelle) et Maxim (Karine), son arrière-petits-fils James, sa soeur Élianne, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 août 2018 dès 13h en l'église de La Visitation, 1847, boul. Gouin est, Montréal. Les funérailles y seront célébrées à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.