TELLIER, Lucille (née Dubuc)



À Laval, le 20 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée Lucille Dubuc, épouse de feu Rosaire Tellier. Elle rejoint son fils feu Denis (Brunhilde Engels).Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (feu Claude Charette), Daniel (France Carrier), Alain (Diane Saulnier) et Christian (Sophie Poitras), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Paul (Carmen Gagné), sa soeur Pauline (feu Marcel), sa belle-soeur Fernande Tellier (feu Herman Toutant), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 avenue des Perron, Lavalle mardi 28 août 2018 de 13h à 17h et de 19h à 21h; le mercredi 29 août dès 9h et suivra une cérémonie religieuse à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de votre choix.