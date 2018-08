Au cœur de l’insolite beauté

Fusterlandia, ce petit quartier à l’ouest de La Havane qui porte désormais le nom de l’artiste qui l’a créé de toutes pièces, figure sur la liste des choses à voir absolument à La Havane.

Il n’en fut pas toujours ainsi. Lorsque, il y a trente ans, le sculpteur, peintre et céramiste José Rodriguez Fuster a entrepris de transformer sa modeste demeure de pêcheur, située dans le bled perdu de Jaimanitas, en ce qui allait devenir le plus grand centre d’art à ciel ouvert de Cuba, peu y ont cru et nombreux étaient ceux qui le prenaient pour un illuminé. L’artiste revenait d’un voyage à Barcelone où il s’était familiarisé avec l’œuvre de Gaudi (La Sagrada Familia et le parc Guell à Barcelone), avec celle de Picasso également, et aussi avec celle du sculpteur Brancusi en Roumanie.

Vous découvrirez donc le petit village de Jaimanitas après avoir parcouru la prestigieuse Cinquième avenue dont j’ai parlé il y a peu. Différents moyens de transport s’offrent à vous : les autobus P-1 ou P-10 vous conduiront jusqu’au bout de leurs routes, puis du terminus Playa, vous prendrez un autobus local qui vous conduira à Jaimanitas. Cela vous coûtera trois fois rien. Il y a aussi le taxi à partir du centre-ville, que vous prendrez soin de négocier aller-retour pour moins de vingt CUC. Des forfaits excursions existent également.

En évolution

Le quartier appelé Fusterlandia est tout petit. Bien sûr, vous visiterez tout d’abord la maison de l’artiste, où vous vous pâmerez devant le côté spectaculaire des différentes œuvres exposées sur trois étages. L’entrée est gratuite. L’artiste est souvent présent, mais le plus souvent il est en entrevue. Si vous désirez en savoir plus sur son œuvre que plusieurs qualifient de naïve, on présente une courte vidéo qui nous permet de mieux connaître le parcours de l’artiste.

Tous les murs, plafonds et planchers ainsi que le mobilier, bref les moindres recoins, sont recouverts de petits morceaux de céramique colorée représentant des aspects de la vie des Cubains. Ici des fresques révolutionnaires, religieuses et primitives, là des animaux élancés, girafes et licornes, tout ce méli-mélo artistique accompagné de phrases et de slogans qui ne laissent aucun doute sur la foi révolutionnaire qui anime l’artiste.

L’argent récolté avec la vente de ses tableaux et sculptures lui permet de réinvestir dans l’immense projet de transformer chaque maison du quartier en œuvre d’art. Cette transformation est déjà commencée depuis plusieurs années et on voit essaimer tout autour, petit à petit, de nouvelles maisons enrobées littéralement de pièces de céramique colorée.