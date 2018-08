L’insatisfaction au travail est souvent le moteur pour se lancer en affaires. Pas pour Mélanie Grenier qui, tout au long de sa carrière, a eu des défis à relever.

Elle travaillait à la Banque Nationale comme responsable de l’image de marque et de la mise en marché quand son désir d’entreprendre a pris le pas sur tout le reste.

« J’avais une boule de feu dans l’estomac, il fallait que je me lance », raconte la fondatrice de Collations Just Bite, qui livre chaque semaine des boîtes de collations santé à ses abonnés.

Il lui restait à trouver son concept d’entreprise. Depuis plusieurs années, elle notait des idées — « J’en avais une soixantaine » — qui lui sont venues pour la plupart lors de ses sorties à vélo.

Elle a fait le tri dans sa liste pour en retirer un top 3. Elle a par la suite rencontré des investisseurs pour l’aider à évaluer quelle idée avait le meilleur potentiel. Son choix s’est arrêté sur les collations santé offertes selon une formule d’abonnement sur le web.

Lancée en novembre 2017, Just Bite livre aujourd’hui plus de 1500 collations chaque semaine à ses quelque 150 abonnés.

Confectionnées à partir d’ingrédients biologiques et sans gluten, les collations sont aussi calibrées entre protéines et glucides de façon à favoriser la récupération musculaire, fournir une énergie soutenue ou faire le plein d’antioxydants.

Une clientèle diversifiée

Just Bite compte utiliser les nouvelles technologies pour conseiller ses abonnés sur le choix des collations et ainsi se positionner comme une foodtech. Elle vient de terminer un projet pilote avec des clients qui partageaient des données (nombre de pas dans une journée, niveau d’entraînement, etc.) afin de leur recommander la meilleure boîte de collations pour la semaine.

En plus des sportifs et des adeptes de plein air, Just Bite cible la clientèle des jeunes dans les programmes sports-études.

« Il y a environ 450 groupes de sport-études au Québec, précise Mélanie Grenier. Les mamans s’arrachent les cheveux parce qu’elles ne savent plus quoi donner comme collation à leur enfant qui a toujours faim. »

L’entrepreneure a aussi vu arriver une clientèle inattendue : les amateurs de bonne bouffe, les « healthy foodies », toujours à la recherche d’aliments sains et nutritifs.

Une question de courage

La jeune entreprise travaille présentement avec Cintech Agroalimentaire, à Saint-Hyacinthe, pour optimiser ses processus de transformation alimentaire. La cuisine familiale est vite devenue inadéquate pour assurer la production qui se fait dorénavant dans les nouveaux locaux de l’entreprise.

Un entrepreneur en démarrage doit voir à tout, du financement à la vente en passant par l’achat d’équipements. Il a donc beaucoup à apprendre, et vite. « Au départ, je me suis questionnée sur ma capacité à être aussi polyvalente, reconnaît Mélanie Grenier.

J’ai appris à accepter l’aide de mon entourage. Autour de moi, j’ai des gens ayant une variété de compétences, comme un ancien patron qui est généreux de ses conseils ou ma meilleure amie qui est graphiste. Ce réseau devient ton équipe au démarrage. »

Sans le savoir, le dernier projet qu’elle a mené à la Banque Nationale, soit refaire l’image de marque, l’a un peu préparée à sa nouvelle vie.

« Le message de la campagne de marketing était : il faut du courage pour croire en ses idées... Le nombre de fois que je me suis répété cette phrase depuis que je suis en affaires ! Il en faut du courage quand on lance une entreprise. En même temps, il n’y a aucune fierté plus grande que de voir ses idées se réaliser. »

Son parcours

Mélanie Grenier, 40 ans

Baccalauréat en administration (non terminé), Université du Québec en Outaouais et Université de Montréal, 2002

Chef de l’image de marque et de mise en marché, Banque Nationale, 2013 à 2017

Fondatrice de Just Bite, 2017

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« Avoir eu le courage de croire en mon idée et me lancer en affaires ! »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« J’ai renoncé à louer un super local commercial au début de l’entreprise. J’ai manqué d’audace en ne croyant pas que j’étais pour grandir aussi vite. Je le regrette tous les jours. »

