FRÉCHETTE LEFEBVRE

Marie-Paule



Au Centre Marguerite-Adam de Beloeil, le 14 août 2018, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Marie-Paule Fréchette, épouse de feu Irenée Lefebvre, demeurant autrefois à Baie-du-Febvre.La famille accueillera parents et ami(e)s au Centre funéraire J.N. Rousseau 33 rue de l'Église Baie-du-Febvre, le samedi 1er septembre à 12h et funérailles à 14h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Luc), Louise (Denis), Louis (Sophie), beau-fils Pierre (feu Sylvie); ses petits-fils: Frédéric (Valérie) et Philippe; son arrière- petite-fille Flavie; ses soeurs, son frère et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s.Toutes marque de sympathie peut se traduire par des dons à la Maison Victor-Gadbois ou fleursPour renseignements : 819 293-4511Télécopieur : 819 293-8212Courriel : jn_rousseau@sogetel.netSite web : www.jnrousseau.com