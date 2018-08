DESROCHERS, Marie Altesse

née Blanchard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marie Altesse Blanchard, survenu à Joliette, le 19 août 2018, à l'âge de 93 ans. Elle part rejoindre ses parents Ida Chiasson et Iréné Blanchard, son époux Lorenzo Desrochers, son fils Paul, ses frères et soeurs Yvette (Fabien Grosinger), Édouardine, Éverard, Roland et Fernande.Elle laisse dans le deuil son fils Laurent, ses soeurs Andréa, Anita et Anne, son frère Roger, son amie Claire Leduc et son ex-belle-fille Gabrielle Bisson ainsi que des proches parents et ami(e)s.Un évènement familial aura lieu le 1er septembre 2018 à Shippagan au Nouveau-Brunswick.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.La famille tient à remercier spécialement le personnel du 3e étage du CHSLD St-Eusèbe à Joliette pour les bons soins et leur dévouement auprès de Mme Blanchard.