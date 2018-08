MARTEL, Paul



À St-Jean-sur-Richelieu, le 17 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Paul Martel, de Carignan, conjoint de Mme Denyse Kirouac.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères Robert (Lise), Jean-Claude (Suzanne) et Léon (Nicole), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à933 BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QC J3L 5H5le samedi 1er septembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Un hommage suivra au salon funéraire à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.