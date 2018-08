LEDOUX, Marjorie (née Pageot)



Au matin du 19 août 2018, Marjorie s'est éteinte paisiblement dans son sommeil.Elle laisse dans le deuil son époux Laurent; ses enfants Thérèse (Gilles), Denise (Marc), Richard (Renée), Louise, Michel, Jacques (Caroline) et Paul (Marthe); ses petits-enfants Daniel (Stéphanie), Dominic (Marie-Ève), Cédric (Christine), Marie-Ève (Marek), Audrey (Félix), Katryne, Laura-Delfine, Isabelle et Sophie; ses arrière-petits-enfants Alissa, Jessie, Olivier, Arnaud et Thomas; ses frères et soeurs Al, Lil, Joan et Jim; ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et ami(e)s.Ses funérailles seront célébrées le samedi 1er septembre à 11h à l'église Très-Ste-Trinité de Vaudreuil-Dorion. La famille recevra les condoléances à partir de 10h.Ses cendres seront inhumées plus tard, en famille.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.Nos remerciements les plus sincères au personnel des résidences Vigi Santé D.D.O. et Mont-Royal pour leur extraordinaire dévouement.www.maisonfuneraireroussin.com