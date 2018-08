PAQUETTE, John (Jack)



À l'Hôpital Barrie Memorial, entouré de ses proches, le 20 août 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur John (Jack) Paquette, de Howick, époux de madame Marcelle Richer.Il laisse également dans le deuil ses enfants Pierre (Suzanne Côté), Jean (Yanka), Denis, Anne (Donald Johnson) et Michèle (Donald Vaillancourt), ses 9 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, son frère Richard Turner, son beau-frère Gilles Richer (Diane), sa belle-soeur feu Murielle McDermott, ses neveux et nièces, autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale Très-Saint-Sacrement de Howick, le samedi 1er septembre à compter de 13h, suivi des funérailles à 14h, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Barrie Memorial pour les bons soins offerts à John.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial (formulaires disponibles lors des condoléances).