LUSSIER, François



Le 21 août 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. François Lussier.Il laisse dans le deuil ses filles Isabelle (Hugo) et Geneviève (Jean-Michel), ses petits-enfants Gaëlle, Liam, Rafaël et Claudie, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle jeudi 30 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le vendredi 31 août dès 11h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Sainte-Julie, 1686 Principale, Sainte-Julie.Au lieu de fleurs, des dons à la Société de recherche sur le cancer seraient appréciés.