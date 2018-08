MARSAN, Louis



Louis Marsan nous a quittés le 18 août 2018, à l'âge de 91 ans, époux de feu Marie Giuristante, en embrassant ses enfants Sylvain et Sylvie, Benoit et Chantal, Nathalie et Hani-Paul, Stéphane et Isabelle; avec la fierté d'un grand-papa de douze petits-enfants et d'une arrière-petite-fille; en saluant ami(e)s, nièces et neveux.Nous vous invitons à venir lui dire un dernier au revoir au Mausolée St-Martin (édifice arrière) du complexe funéraire:samedi 1er septembre 2018 de 10h à 16h, une célébration commémorative sera célébrée à la chapelle du mausolée à 16h.