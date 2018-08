CAQ: des maisons pour aînés en PPP

Les maisons pour aînés proposées par la CAQ seront réalisées à l’aide de partenariats publics-privés, révèle François Legault, qui ne veut plus dire combien coûteront leur construction.

«Il va y en avoir des publics, il va y en avoir des publics privés», a lancé le chef caquiste samedi lors d’une mêlée de presse dans la circonscription de Verchères en Montérégie, où il fait campagne pour la deuxième journée.

La veille, M. Legault avait présenté son «projet d’une génération», un centre pour personnes âgées en perte d'autonomie qui offrent des logements plus humains et des services de qualité. Il évaluait à 1 milliard $ la construction de la première phase du projet, soit 30 complexes de 2600 places en tout.

Aujourd’hui, il dit toutefois ne pas réellement connaître le coût de construction de ces centres, et ne sait pas s’ils seront beaucoup plus cher à ériger que des CHSLD. «Il faut voir quelles sont les propositions qui seront faites par le privé. On va consulter un certain nombre de personnes dans le privé, mais d’une région à une autre, il peut y avoir des différences», a reconnu M. Legault.

Il remet cependant en doute une analyse de Radio-Canada, qui évalue à 20 milliards $ le remplacement de tous les CHSLD par des maisons des aînés d’ici 2030. «On parle de 20 ans, et non je ne suis pas vraiment d’accord avec ce chiffre, ça va dépendre de quelle proportion serait faite par le privé, et quelle proportion sera faite par le public», a ajouté M. Legault.

Il souhaite toutefois rassurer les personnes âgées : «j’ai été très très clair. Les aînés vont payer les mêmes tarifs actuellement». Il veut aussi s’assurer d’avoir «un minimum de qualité», même si c’est le privé qui gère les centres.

Mais quel sera le rôle du privé au juste dans le projet de la CAQ ? «C’est comme une clinique privée, mais qui est en partie subventionnée, et en partie publique puisque les services sont garantis», a-t-il dit.