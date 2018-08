C’est arrivé la semaine du... 26 août

26 août 1969

Modifications au Code criminel canadien par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau. On décriminalise l’homosexualité (entre adultes consentants majeurs), ainsi que l’avortement thérapeutique.

27 août 1758

Dans l’actuelle province de l’Ontario, les Anglais prennent aux Français le fort Frontenac, ou fort Cataracoui, où se trouve de nos jours la ville de Kingston.

28 août 1968

Première production de la pièce Les Belles-Sœurs, de Michel Tremblay, au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal. L’œuvre est aujourd’hui un classique du répertoire québécois moderne.

29 août 1975

Une poutre du futur stade olympique s’écrase, tuant un géomètre et faisant quatre blessés. C’est le premier accident mortel survenu sur le chantier olympique. Les travaux, amorcés en 1973 sur les plans du Français Roger Taillibert, seront marqués par six autres décès, d’importants retards, une grève et de la corruption. Des problèmes techniques non prévus, liés à la composition argileuse du sol, ralentissent aussi la construction. Conséquemment, la tour du stade n’est pas achevée au moment de l’ouverture des Jeux, en 1976.

30 août 30 av. J.-C.

En Égypte, selon la tradition, la reine Cléopâtre se suicide par la morsure d’un serpent, après la défaite d’Antoine à Actium.

31 août 1907

Un an après l’ouverture de son premier cinéma, Léo-Ernest Ouimet inaugure à Montréal une deuxième salle de cinéma, « Ouimetoscope », qui abrite 1200 sièges. Les « vues animées », comme on les appelle alors, font la joie des citadins. Cette nouvelle technologie d’invention française, le cinématographe, est encore muette, mais les foules se déplacent vers les nombreux cinémas qui commencent à envahir la ville, au point tel que de nombreux théâtres se dotent d’un écran de projection pour diversifier leur programme.

1er sept 1904

Le policier montréalais Étienne Desmarteau, déjà premier Québécois à gagner l’or aux Jeux olympiques, en 1896, remporte l’épreuve du lancer de la pierre de 56 livres aux Jeux olympiques de Saint-Louis, aux États-Unis.