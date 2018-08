Champ de bataille de la ferme Crysler

La semaine dernière, je visitais avec vous le village du Haut-Canada en Ontario. Mais connaissez-vous la bataille de Crysler ? Non, n’est-ce pas ?

Pourtant, l’enjeu de cette bataille de 1813 était de se ménager un accès militaire à une ville que nous connaissons bien : Montréal. Pourtant également, l’histoire nous a beaucoup parlé de l’héroïne Laura Secord qui a bravé les troupes américaines à Niagara pour aller dévoiler leurs plans de conquête à ses compatriotes britanico-canadiens. Son chocolat a été adopté en guise d’affection par la suite... Du côté de Châteauguay, Michel de Salaberry, va exiger son régiment à lui, les Voltigeurs, distincts des habits rouges... et il repousse les Américains ! En bien, au cours de la même guerre, une autre bataille a lieu, une grande victoire canado-britannique, à la ferme des Crysler, en Ontario – l’autre tentative de pénétrer jusqu’à la future métropole.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Et si les Américains avaient gagné ?

On peut maintenant visiter ce qui était un champ à labourer avant de devenir un champ de bataille, puis un lieu de mémoire... Partis de Laconia de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent qui a environ un kilomètre de large à cette hauteur, les Américains voulaient envahir la colonie britannique pendant que l’Angleterre en avait plein les mains avec Napoléon en Europe. Leur raison : les Anglais essayaient d’empêcher les Américains de commercer avec la France, un allié cher au président James Madison... qui décide de rétorquer à la Grande-Bretagne en prenant ce qui lui reste de terres en Amérique.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Pensez-y ! Que serait-il arrivé si les États-Unis avaient alors gagné ? Nous serions des Américains, aujourd’hui. Enfin, la bataille de la ferme Crysler, inconnue des Québécois, est magnifiée chez les Canadiens anglais qui se souviennent, eux, que les forces américaines étaient neuf fois supérieures en nombre !

Je vous racontais la semaine dernière que les loyalistes du Haut-Canada, plus anglais que les Anglais, ont mis longtemps avant de se sentir Canadian. Eh bien, un demi-siècle avant la confédération, la bataille de la ferme Crysler a été l’un des premiers embryons de sentiment d’unité canadienne, si l’on peut dire. Se battre contre l’ennemi américain donnait conscience de former un pays à part, mais si c’était un pays non souverain, un dominion. Qu’on le veuille ou non, ce champ d’honneur si méconnu des Québécois a façonné leur histoire. Un incontournable.