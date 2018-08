Coq-à-l’âne

Comment s’assurer que l’ego du clown n’enfle pas trop ? C’est simple.

Dans un lieu public, je parle avec des chums quand l’un d’eux me dit :

– La petite famille là-bas a l’air gênée, je pense qu’ils veulent une photo avec toi.

Dès que je me retourne dans leur direction, deux filles de 10 et 8 ans (mon estimation) se dirigent vers moi.

– Est-ce que Livia est avec vous aujourd’hui ?

– Non, elle est à Montréal avec ses amies

– OK, merci. Bye !

Et elles sont reparties tout aussi rapidement.

Rien de mieux que la franchise d’un kid pour te garder les pieds sur terre !

• • •

En écoutant la saison trois de El Chapo sur Netflix, je me suis rendu compte que mon espagnol s’est amélioré. C’est la première fois que la drogue m’apporte quelque chose de positif.

• • •

Après l’Ironman de Tremblant, me voici à participer à celui du Maine avec ses beaux paysages. Mais depuis deux mois, on me dit que des requins ont été aperçus dans le coin... Génial !

J’en parlais avec les autres participants et je me suis fait dire deux choses qui ont tout fait, sauf me rassurer. La première :

– T’inquiète, ils vont mettre des kayaks avec des radars pour savoir s’il y en a dans le coin.

– OK, et s’ils en voient pendant qu’on est dans l’eau, j’imagine qu’ils ont un filet géant pour tous nous ramasser en même temps ?

Et ma préférée :

– S’il y a des requins, quelles sont les chances que ce soit toi qu’ils mordent ?

C’est drôle, mais j’ai comme un feeling que tous ceux qui ont eu un face-à-face avec un requin se sont fait dire la même chose avant de se faire mordre.

• • •

Pendant mon enregistrement au camping à Old Orchard, je discutais avec la dame de l’accueil. Elle avait l’aura d’une gentille grand-mère avec qui t’avais envie de jaser toute la soirée. Mais elle m’a rapidement rappelé que j’étais aux US of A ! Pendant l’inscription, elle m’a demandé :

– Êtes-vous un vétéran de l’armée ?

– Je suis canadien, ma chère dame, on part jamais en guerre avec personne, on vous regarde le faire à la place.

Avec un grand sourire de fierté, elle a ajouté :

– J’espère que ça vous rassure qu’on soit là pour vous protéger.

Je n’ai rien dit, j’ai simplement laissé un petit sourire en coin se manifester sur mon visage, car j’avais envie de lui répondre :

– On n’aurait pas besoin que vous nous protégiez si vous arrêtiez de faire chier toute la planète

Mais bon, pour une rare fois, j’ai réussi à garder le silence.

• • •

Toujours à Old Orchard, j’ai été témoin d’un méchant beau moment de malaise. En allant voir les feux d’artifice sur le bord de la plage, on marchait derrière un couple québécois qui, lui, marchait derrière un couple assez corpulent. Et là, j’entends le gars devant moi dire en français :

– C’est vrai qui sont gros les Américains.

Quel moment extraordinaire que de voir le monsieur avec le surplus de poids devant lui se retourner et lui répondre, en français :

– Qu’est-ce que t’as contre les gros ?!

• • •

Premier repas aux États, je me commande des patates pilées avec mes fruits de mer. Immangeable ! Comment peut-on rater des patates pilées ? Faut vraiment que tu fasses exprès. Je me dis que ça doit être la faute à Trump.

D’ailleurs pendant mon séjour ici, je me dis que j’allais tout blâmer sur lui. C’est assez thérapeutique, essayez-le.