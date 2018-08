Coupe du monde de baseball féminin : Anne-Sophie Lavallée permet au Canada de vaincre l’Australie

Après avoir lancé un match sans point ni coup sûr en lever de rideau de la Coupe du monde de baseball féminin, la Québécoise Anne-Sophie Lavallée a une fois de plus excellé sur la butte pour permettre au Canada de l’emporter 9-6 sur l’Australie.

Lavallée s’est amenée sur la butte en cinquième manche après que les Canadiennes eurent créé l’égalité 6-6 en début de cinquième. Il y a avait une fille sur les sentiers et un retrait. Elle a retiré les deux frappeuses suivantes sur des roulants.

En deux manches et deux tiers, elle aura permis seulement deux coups sûrs et passé deux rivales dans la mitaine. Elle signe donc sa deuxième victoire de la compétition.

Au bâton, Catherine Flannagan a donné les devants aux représentantes de l’unifolié en sixième manche, alors que son double a poussé deux coéquipières au marbre.

L’autre Québécoise de la formation canadienne Daphnée Gélinas a continué son bon travail au bâton, en terminant la rencontre avec deux coups sûrs en quatre apparitions officielles à la plaque. Elle a de plus soutiré un but sur balles, marqué un point et en a produit un.

Avec ce triomphe, les Canadiennes s’emparent seules du deuxième rang du groupe B devant les Australiennes. Les Japonaises trônent au sommet avec une fiche de quatre gains en autant de sorties.

Dimanche, les Canadiennes compléteront la phase de groupe en affrontant la République dominicaine.