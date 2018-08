Coups de cœur au québec: 7 escapades en famille

Avant la rentrée ou durant le week-end de la fête du Travail, certaines destinations permettent de passer de bons moments en famille. Des moments dont on parlera ensuite et qui tissent des liens avec les enfants. Découverte d’animaux, monde magique ou défi physique, il y a de quoi avoir les yeux grands.

Le Parc Omega

Photo courtoisie, Parc Omega

L’exploration de ce parc animalier à Montebello se fait d’abord en voiture. On croise wapitis, sangliers ou bisons. À l’Aire de colonisation, on marche aux côtés des chevreuils. On y observe une meute de loups à partir d’un belvédère. Guides naturalistes sur place. Spectacles pour enfants à la Terre des Pionniers.

Entrée (taxes incluses) : 35 $ par personne de 16 ans et plus, 25 $ par enfant de 6 à 15 ans, 14 $ par bambin de 2 à 5 ans. Séjour en habitation éco chic : de 100 $ à 180 $ par nuit en occupation double. Nouveau : une cabane luxueuse avec vue rapprochée sur les loups. Prix : 549 $ par nuit pour quatre.

www.parc-omega.com

La Ferme 5 étoiles

Photo courtoisie, Marc Loiselle

Située à Sacré-Cœur, à l’ouest de Tadoussac, la ferme permet aux familles de nourrir des poules, des lapins ainsi que des cerfs et plusieurs animaux sauvages de son refuge. La grande vedette demeure Jacob, un loup apprivoisé. À proximité : marche sur le fjord du Saguenay et croisière pour voir les baleines.

Nuitée pour deux personnes (10 $ par personne additionnelle) : à partir de 102 $ pour une chambre, à partir de 199 $ en chalet aux abords du fjord du Saguenay.

1 877 236-4551

www.ferme5etoiles.com

Le Canyon Sainte-Anne

Photo courtoisie, Canyon Sainte-Anne

À Beaupré, au nord-est de Québec, le canyon et sa chute sont longés par des sentiers qui les surplombent. Une tyrolienne à une hauteur impressionnante de 60 mètres nous le fait traverser à vive allure. Un parcours de via ferrata accessible aux enfants nous fait grimper sans danger sur des parois rocheuses.

Admission au site (avec taxes) : 14 $ par adulte, 10,50 $ par ado, 7,50 $ par enfant. Tyro avec mini-parcours de via ferrata : 10 $ à 20 $ par personne.

www.canyonsa.qc.ca

Le Complexe Atlantide

Photo courtoisie, Alain Demers

Situé à Saint-Calixte dans Lanaudière, le complexe s’affiche comme le plus grand camping familial au Canada. Mais c’est aussi un vaste parc d’attractions avec des glissades d’eau, un château magique à explorer et un manoir hanté à trois étages. Animation, spectacles et feux d’artifice.

Admission : 126 $ par famille (2 adultes et 2 enfants), incluant toutes les activités. Séjour aux nouveaux chalets du Village enchanté : 499 $ pour deux nuits, incluant les activités aquatiques, le mini-golf et la ferme éducative.

www.complexeatlantide.com

Le Village Arbre-en-Ciel

Photo courtoisie, Patrick Palmer

Dans le petit village de cabanes perchées, à Rawdon ou à Rigaud, les enfants (de 3 à 10 ans) marchent sur des passerelles puis redescendent par des glissoires. Aussi sur le site : parcours de ponts de corde et de billes de bois. À Rigaud, s’ajoute la zone Artemania, reproduisant un monde fantastique en forêt.

Tarifs : 20 $ par enfant, 8 $ par adulte (supplément de 5 $ pour Artemania). Réservations préférables.

www.arbraska.com

Le Village du Père Noël

Photo courtoisie, Village du Père Noël

La vénérable institution de Val-David dans les Laurentides permet aux enfants de rencontrer le père Noël, mais aussi de bouger et s’amuser. Tout est adapté aux bambins de 2 à 8 ans. Mini-glissades d’eau, mur d’escalade, sapin de cordes, tyroliennes. Animaux de ferme. Spectacles de magie. Tables de pique-nique.

Prix (taxes incluses) : 22 $ par personne. Tour de poney : 5 $.

www.noel.qc.ca

Le Zoo Ecomuseum

Photo courtoisie, Victoria de Martigny

Toute une vie en nature ne suffirait pas pour voir autant d’animaux du Québec. On compte 115 espèces dans ce parc zoologique de l’ouest de l’île de Montréal. Après avoir observé grenouilles et tortues à l’intérieur, on emprunte un chemin où l’on croise des loutres, des ours ou des rapaces comme l’aigle royal.