GERVAIS, Henri



À Laval, le 14 août 2018, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Henri Gervais, époux de Raymonde Bélair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils André (Nicole), sa soeur Nicole (André), son frère Claude (Huguette) et sa belle-soeur Louise (André), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 août 2018 de 16h à 21h et le samedi 1er septembre 2018 de 10h à 12h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour leur soutien et les bons soins prodigués.Des fleurs ou un don à la Fondation du CHUM serait apprécié en sa mémoire.