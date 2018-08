DESFORGES née CHEVRIER

Pierrette



À Lachine, le 16 août 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Pierrette Chevrier, épouse de M. Gérard Desforges.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Sylvie), André (Manon) et Jean (Julie), ses petits-enfants Katherine, Emilie, Jade, Virginie et Alexandre.Elle était la soeur de Claire (Gérard), Robert (Jeanne), Réal, Diane (Jean-Pierre), feu Gilles (Huguette). Elle laisse aussi son beau-frère Gérard, plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er septembre à compter de 12h suivi de la cérémonie à 16h en la chapelle de la2125, NOTRE-DAMELACHINEwww.jjcardinal.caSelon les volontés de Pierrette, et en sa mémoire, s.v.p. remplacer les fleurs par un don à la Société canadienne du cancer.