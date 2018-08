Bien davantage qu’on le suppose, le Québec se trouve à la croisée des chemins. Le 1er octobre prochain, le résultat de l’élection de 2018 lui indiquera une direction.

Voilà, il me semble, la question la plus importante, LA question de l’urne, la « ballot question » comme disent nos voisins anglophones.

Depuis le début du millénaire, nous avons cessé, collectivement, de construire la société juste imaginée lors de la Révolution tranquille. Ce que tant ont appelé le « modèle québécois ».

Logique comptable

L’une de nos dernières innovations, les Centres de la petite enfance, sont l’exemple même de services publics qui sont malmenés, conspués même par certains tenants du néolibéralisme économique, allergiques qu’ils sont au modèle social hérité de la Révolution tranquille.

Depuis une vingtaine d’années, le Québec est entré dans une logique comptable d’administration de services publics. De l’ardu déficit zéro, en passant par la « rigueur budgétaire » cet euphémisme qui veut masquer les politiques d’austérité, le Québec a cessé de rêver.

Quand les Think Tanks de droite lui ont pointé le compteur de la dette, en le culpabilisant, le Québec n’a pas répliqué par celui de l’évasion fiscale. Il aurait dû.

Ce faisant, le Québec a cessé de construire la société juste et l’austérité, de 2014-2016, justifiée à partir de motifs fallacieux, rappelons-le, pourrait être le prélude à un démantèlement tranquille qui se confirmerait à l’élection de 2018.

Propositions phares

Les propositions des formations politiques ont des différences marquées à cet égard avec la CAQ et le PLQ résolument campés du côté des approches néolibérales et du « démantèlement tranquille », et le PQ et QS qui mettent de l’avant des plateformes plus progressistes avec des propositions phares comme la réaffirmation de l’importance des CPE ou la gratuité de l’éducation.

Dans l’urne, les Québécois auront à décider : le « démantèlement tranquille », oui ou non ?