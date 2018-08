Des leçons dans le baluchon de Céleste Dao

REGINA, Saskatchewan | Céleste Dao était venue à Regina pour apprendre et évaluer ses habiletés parmi les meilleures golfeuses de la planète. La jeune amateure a appris à la dure, dans des conditions pénibles.

Si elle a bien navigué et géré la pression en ronde initiale sur le Wascana, la chaîne s’est enrayée en deuxième ronde. Les conditions difficiles ont compliqué son travail déjà laborieux.

Les rafales approchant les 50 km/h l’ont ennuyée tout l’après-midi, laissant des coups à court des drapeaux.

En constante quête d’oiselets sur le premier neuf afin de préparer le redoutable retour, son impatience lui a coûté cher.

Une suite de mauvaises décisions causant huit bogueys consécutifs l’a plongée dans une périlleuse chute vers le bas du classement.

On peut expliquer ces mauvaises décisions par l’inexpérience et la volonté de bien faire.

« Ma force, c’est d’être patiente et je ne l’ai pas été. J’essayais de forcer les oiselets, car je voulais tellement être dans les chiffres rouges. J’ai trop forcé », a expliqué celle qui a signé une deuxième carte de 81 (+9) à l’Omnium canadien féminin.

« J’arrive d’Irlande du Nord. J’avais une trajectoire de balle basse. Mais le vent m’a beaucoup dérangée sur mes coups dans l’allée et mes approches, a-t-elle ensuite indiqué. Je n’ai pas beaucoup atteint de verts en nombre de coups réguliers. »

En effet, Dao a souvent eu à exécuter de courtes approches coupées ou lobées, alors qu’elle a atteint 6 des 18 verts.

En deuxième ronde, les femmes ont affiché une moyenne de 60 % dans cette colonne. Quelques erreurs dans le choix du bâton à utiliser et la stratégie ont miné sa performance.

Patience

« On voit que l’écart n’est pas si grand avec ces joueuses, mais en même temps il l’est. Quand tout allait bien, jeudi, on voyait le potentiel de Céleste. Quand la situation s’est corsée avec les vents, cet écart s’est élargi, a évalué son père et proche conseiller, Duc. La gestion des erreurs n’était pas au point.

Elle doit observer davantage, a enchaîné celui qui avait complété ses notes peu après la deuxième ronde de sa fille. Ça n’a rien à voir avec ses habiletés. Elle les a, mais elle doit mieux gérer ses coups, savoir quand attaquer ou non. Elle doit continuer à être patiente. Un mauvais trou, ça arrive et c’est normal.

Elle ne doit pas forcer le jeu pour rattraper un boguey, sinon elle perd les sensations. Elle doit éviter les mauvais coups de suite. Les carrés (bogueys) de suite sur une carte indiquent que c’est l’aspect mental qui a lâché. C’est aussi l’immaturité du golf. »

Le paternel n’était pas déçu, bien au contraire. Il savait qu’avec les éléments qui se déchaînaient, la tâche de résister au couperet était colossale. Il sait néanmoins sur quoi travailler en collaboration avec les entraîneurs de Golf Canada.

Matt Wilson, entraîneur de l’équipe nationale de développement, abondait dans le même sens. La gestion du parcours et des erreurs a coulé son étoile montante.

À l’étude

Mais la championne canadienne junior n’a pas à rougir de son passage à Regina. Elle a montré tout son talent en exécutant des coups splendides à de multiples occasions. Elle garde la tête haute en regardant vers l’avant.

« J’ai appris que je dois être plus patiente et que je dois exécuter mes coups aux bons moments. J’ai aussi beaucoup appris à jouer dans les vents puissants. Je n’en avais pas eu l’occasion cette saison. C’était un nouveau défi. Je dois encore travailler cet aspect de mon jeu, car je n’ai pas vraiment été à la hauteur. »

Hier, Dao était à l’étude sur le Wascana. Wilson l’avait envoyée observer la jeune Américaine et amateure Yealimi Noh, qu’elle connaît bien.

Elle a également pu prendre des notes sur le comportement des vétéranes afin de les mettre dans son coffre à outils en prévision du Championnat mondial junior féminin qui aura lieu du 9 au 14 septembre au club de golf Camelot, dans la région d’Ottawa.