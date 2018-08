Du bonheur à Percé

On s’offre une parcelle de bonheur et de beauté au Camp de base au Coin-du-Banc près de Percé. Un endroit parfait pour relaxer dans un décor riche en souvenirs d’antan tout en profitant de la nature.

On reconnaît le Camp de base à son légendaire joli toit vert émeraude et ses bardeaux de cèdre naturel grisonné. L’établissement gaspésien qui fut le premier B & B au Québec vient d’être rénové afin d’être accessible à longueur d’année. Ses nouveaux propriétaires, Jean-François Tapp et Pascale Deschamps, offrent des hébergements en chambres dans le bâtiment principal de 1860 auquel une annexe a été construite dans les années 1970. Des chalets avec une superbe vue sur la mer sont également à louer.

Jolies chambres

On adore la présence chaleureuse du bois dans les 11 chambres de l’auberge. Tantôt rustiques, tantôt antiques, elles sont authentiques et logent de 2 à 4 personnes. Leur vieux mobilier en bois, des souvenirs du coin, les antiquités, les toiles aux murs et les accessoires décoratifs variés concourent à entretenir l’esprit d’antan qui fait la renommée du Camp de base. Le rose des murs d’une chambre ou le lit à baldaquin de la chambre du Capitaine qu’ont adopté plusieurs marins dans le passé s’y prêtent aussi. Selon la chambre, on accède à une salle de bain privée ou à partager. Quant à eux, les trois chalets au style rustico sympathique disposent de l’essentiel avec du style et beaucoup de charme. De 2 à 8 invités y logent confortablement et profitent de l’aménagement pour un séjour en autonomie (cuisine et salle de bain).

Du bon manger !

Un personnage marquant du Camp de base évolue en cuisine. Mamie John, une cuisinière de 85 ans qui a opéré aux cuisines pour l’ancien propriétaire, revient avec joie au Camp de base. Elle propose un savoureux déjeuner qui se veut un métissage entre la cuisine traditionnelle et celle d’époque avec ses traditions. Ses crêpes à la marmelade font notamment saliver. Au resto-bar qui sera prêt sous peu, le chef d’origine chilienne mettra en valeur les saveurs de son pays en harmonie avec celles de la Gaspésie. Que des délices et du bonheur !

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 89 $.

Services

Certaines chambres disposent d’un pratique divan-lit ou de lits superposés. Au salon commun, on retrouve l’esprit d’antan mais dans un confort d’aujourd’hui.

Activités sur place

Activités de plein air et d’aventures (fatbike, planche à pagaie, pêche au bar rayé). Des soirées d’humour, de contes ou de musique se déroulent dans la nouvelle salle de spectacle. En soirée, on admire le feu de camp sur la grève et le coucher du soleil.

Activités tout près

Les cyclosportifs sont choyés par les routes et les paysages aux alentours.

Coordonnées

Camp de base

315 route 132 Est, Coin-du-Banc (Québec) G0C 2L0

Téléphone : 418 645-2907

►www.campdebasegaspesie.com