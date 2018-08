Du rock garage signé Pierre Lapointe

Pierre Lapointe n’a pas fini de nous surprendre. Alors qu’on ne l’attendait pas au détour, l’auteur-compositeur de 37 ans lance en surprise un album de style rock garage en compagnie d’amis musiciens renommés, surnommés Les Beaux Sans-Cœur. « Je ne voulais pas avoir l’air du gars qui essaie de faire du rock, dit Lapointe. C’est juste pour le fun. »

Il y a deux ans, Pierre Lapointe était déprimé. Parce qu’il trouvait que ça ne lui ressemblait pas, l’auteur-compositeur a alors décidé de faire appel à quelques amis pour écrire des chansons, sans but précis.

En quelques semaines, il s’est aperçu qu’il avait assez de pièces différentes pour sortir trois albums. Le premier, La science du cœur, a paru l’automne dernier. Alors que le troisième projet est toujours secret, le second, lui, Ton corps est déjà froid, sort cette semaine, dans la plus grande surprise.

« J’ai fait un “Beyoncé” ! » lance le chanteur en riant, faisant référence à la chanteuse pop américaine qui a sorti des albums-surprises dans le passé.

En fait, Pierre Lapointe n’avait jamais véritablement pensé rendre publiques ces pièces rock. Le chanteur voulait seulement s’amuser avec son collaborateur de longue date, Philippe Brault.

« Je lui ai dit : on peut-tu juste essayer d’écrire du rock ? Je ne savais pas ce que ça donnerait. On en avait fait un peu sur la tournée de Sentiments humains. Mais là, je voulais quelque chose de très punk dans l’attitude, une écriture de premier jet. »

En l’espace de quatre heures, au studio Treatment Room de Brault, le duo a écrit, composé et arrangé trois chansons. Au bout de trois autres rencontres, l’album d’une trentaine de minutes était écrit au complet.

Le solitaire dans un groupe

« On a appelé des amis et on leur a dit qu’on avait quatre jours pour enregistrer les chansons, dit Lapointe, qui s’est laissé convaincre par sa compagnie de disque Audiogram de pousser le projet plus loin. On l’a fait ultra rapidement. On est même allé chercher des techniques d’enregistrement que les Clash avaient prises pour placer les micros. Ç’a été un vrai trip de rock. »

En plus de Brault à la basse, Lapointe a fait appel à Nicolas Basque (guitare, Plants and Animals), Vincent Legault (guitare, Random Recipe) et José Major (batterie, Marie-Pierre Arthur). Le groupe Les Beaux Sans-Cœur était né.

« Je n’ai jamais été dans un groupe, dit Lapointe. Quand j’étais jeune, je faisais du piano seul chez moi. J’étais très complexé. J’étais trop solitaire pour aller dans un band. »

Alors que l’on connaît principalement le côté intello de Pierre Lapointe, ce dernier mentionne avoir longuement écouté du punk et du rock dans sa jeunesse. « J’ai écouté les Ramones, les Clash, Blur, Pulp. J’ai dévoré les Doors. Les gens ne le savent pas, mais The Soft Parade est l’un des albums que j’ai le plus écoutés. Je viens de cette famille-là, de Bowie, name it. En France, il y a les Rita Mitsouko. Et au Québec, j’ai déjà chanté avec Malajube parce que je les écoutais. »

De courte durée

Une fois l’album terminé, Pierre Lapointe l’a fait écouter à des amis. « Je leur ai dit que c’était mon album punk. Ils m’ont dit que c’était plutôt du rock garage et qu’encore là, c’était quelque chose entre la chanson de Jacques Dutronc et Violent Femmes ! »

« C’est un album très queer dans le sens où il n’y a pas de définition dans les paroles, indique-t-il. En écoutant les chansons, on ne sait pas si c’est un gars ou une fille qui parle. On ne sait pas s’il est aux gars ou aux filles. J’ai écrit ça en me mettant dans l’idée que j’étais en train de faire un film de John Waters (Pink Flamingos, Cry-Baby, Hairspray). Waters était vraiment queer avant que le mot ne soit récupéré par tout le monde. »

Pour accompagner l’album, Pierre Lapointe a fait appel à l’artiste de Brooklyn, Cute Brute, qu’il a découvert sur Instagram. Ce dernier a conçu la pochette de l’album, en plus de faire de petites animations pour chaque pièce.

Il ne faut pas s’attendre à ce que ce projet rock fasse long feu. Selon Pierre Lapointe, seuls cinq concerts sont prévus au calendrier : deux en Abitibi et trois à Montréal. « Après, normalement, le projet est mort. »

Dès le 12 septembre, l’auteur-compositeur s’installera en France pour quatre mois. « C’est la première fois que je vais là-bas si longtemps. J’ai une trentaine de spectacles cet automne. Ça va très bien. La science du cœur a reçu des critiques unanimes. »

► L’album Ton corps est déjà froid, de Pierre Lapointe et Les Beaux Sans-Cœur, est présentement sur le marché. Le groupe sera en spectacle les 30 et 31 août au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue­­­ et du 5 au 7 septembre, à l’Escogriffe de Montréal.