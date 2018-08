Émile Proulx-Cloutier aime les antihéros

On ne peut certainement pas reprocher à Émile Proulx-Cloutier de chercher à jouer seulement des rôles de bons gars.

Tant au petit qu’au grand écran, l’acteur de 35 ans a récemment eu à défendre des personnages complexes et peu aimables, qui ont une part d’ombre. C’est encore le cas dans le drame Un printemps d’ailleurs, le nouveau film de la jeune cinéaste sino-québécoise Xiaodan He.

Tourné il y a deux ans en Chine et au Québec, le film Un printemps d’ailleurs raconte l’histoire d’une immigrée chinoise (jouée par Wensi Yan) qui habite depuis plus de dix ans à Montréal. Confrontée à un problème de fertilité et affectée par une séparation douloureuse avec son conjoint québécois (Émile Proulx-Cloutier), elle décide de fuir le chaos de sa vie montréalaise pour retourner dans son lieu de naissance, à Dazu, au sud de la Chine.

Même s’il n’a certes pas hérité du beau rôle dans l’histoire, Émile Proulx-Cloutier n’a pas hésité à se glisser dans ce personnage peu sympathique quand il a été approché par la réalisatrice. Il faut dire que l’acteur québécois a récemment eu à jouer souvent des personnages complexes du genre, notamment dans les films La Bolduc et Nous sommes les autres.

« Je trouvais que mon personnage était bien dessiné même s’il était détestable par moments, explique Émile Proulx-Cloutier, en entrevue au Journal. Le défi, quand on joue ce genre de rôles, est toujours d’essayer d’apporter des nuances au personnage et de le rendre humain.

Je l’ai abordé en me disant qu’on le voyait à un moment de sa vie où il est détestable, mais qu’il n’a certainement pas toujours été comme ça et qu’il a déjà été gentil avec cette femme. Avant d’éclater, ce couple a certainement déjà été heureux. »

Au-delà de ce personnage, l’acteur dit avoir été séduit par le scénario de Xiaodan He.

« Je trouvais qu’il y avait une vraie signature et une belle sensibilité. C’est un scénario très personnel et je sentais qu’il y avait quelqu’un derrière cela. Je trouvais que c’était une proposition intéressante de faire un film sur quelqu’un qui vit un double exil. Ça me plaisait aussi d’avoir l’impression de jouer dans un film qui était à la fois québécois et chinois. C’est un film qui n’aurait pas pu être écrit ailleurs qu’ici et en même temps, j’ai l’impression qu’il va pouvoir parler à plein de gens qui ont déjà vécu un exil ou qui connaissent des gens qui en ont vécu un. »

Un automne chargé

Toujours très occupé, Émile Proulx-Cloutier aura un emploi du temps encore très chargé cet automne. Il reprendra début septembre à l’Espace Libre la pièce de théâtre documentaire Pôle sud, qu’il avait créée il y a deux ans avec sa conjointe Anaïs Barbeau-Lavalette. Plus tard cet automne (à la mi-octobre), il sera aussi de retour au Théâtre Outremont pour présenter son plus récent spectacle musical, qui fait suite à la sortie de son second album, Marée haute.

Au petit écran, on pourra le voir dans trois séries, soit la seconde saison de Faits divers, la quatrième saison de Boomerang, et Demain des hommes une nouvelle série dramatique qui nous plonge au cœur de l’univers du hockey junior. Émile Proulx-Cloutier y joue le rôle de l’entraîneur adjoint d’une équipe de hockey junior.

« J’ai très hâte que le grand public découvre cette série », confie l’acteur à propos de Demain des hommes.

« C’est franchement bien écrit. L’histoire se passe dans une petite ville industrielle du Québec qui vibre au rythme de son équipe junior de hockey. Je trouve que la série met en scène des personnages qu’on a l’impression de connaître, mais qui ne sont pas caricaturaux. Depuis que la série a été mise en ligne sur Tou.TV Extra, j’ai eu des super bons commentaires de gens qui sont des fans de hockey, mais aussi de gens qui ne connaissaient rien au hockey. J’ai même eu des coachs d’équipes midget et junior qui m’ont dit que c’était très crédible. Je suis très fier de ce qu’on a fait. »

Le film Un printemps d’ailleurs a pris l’affiche hier.