«Je n’ai jamais senti mon âge» –Patsy Gallant

Le 15 août dernier, Patsy Gallant fêtait ses 70 ans. Pour l’interprète de Sugar Daddy qui est encore très active, ce nouveau cap ne change rien à son quotidien.

« Je n’ai jamais senti mon âge. J’ai le cœur jeune. »

Patsy Gallant est une femme occupée. En entrevue avec Le Journal, la chanteuse néo-brunswickoise détaille tout son calendrier des prochaines semaines. Au programme, il y a notamment des prestations à Sainte-Thérèse, Québec, Montréal, Toronto et Ottawa. Et aussi plusieurs apparitions télé.

« La retraite n’existera pas tant que j’aurai la santé et ma voix, dit-elle. J’aime trop ça. C’est ma passion. Et il faut quand même que je gagne ma vie, que je paie mon loyer ! »

Quand on lui demande comment elle se sent d’avoir maintenant 70 ans, Patsy Gallant répond qu’elle n’avait jamais pensé à son âge, jusqu’à un malencontreux incident survenu il y a quelques jours.

« Je suis sortie dehors en pleine pluie et j’ai glissé. Je suis tombée sur la tête. Ça m’a fait extrêmement peur. Heureusement, je n’ai eu qu’un petit œil au beurre noir. Mais ça fait réfléchir. Si je m’étais frappée plus sérieusement, à mon âge, je ne me serais peut-être pas relevée. C’est là que je me suis dit : t’as 70 ans, Patsy Gallant, calme tes nerfs ! »

Marquer un temps

Encore en grande forme, la chanteuse a très peu ralenti le rythme, ces dernières années. L’automne dernier, elle participait même avec entrain à l’émission Les dieux de la danse. « Je défie n’importe quelle femme de 70 ans de lever le pied de même ! » dit-elle, fièrement.

Est-ce que le souffle est encore là à son âge ? « Are you kidding me ? lance-t-elle. Veux-tu m’entendre chanter ? (rires) Ce qui est dur pour moi sur la scène, maintenant, ce sont mes talons hauts. J’ai très mal au dos, j’ai de l’arthrite. C’est ça, ma vieillesse. Quand je suis sur scène, je ne le sens pas. Mais quand je débarque, je le sens. Ça me prend une journée pour m’en remettre. »

Alors que d’autres chanteurs, passé un certain âge, tombent dans l’oubli, Patsy Gallant est encore demandée un peu partout. Pour quelle raison ?

« Il paraît que je suis bonne, répond-elle en riant. Je pense que c’est parce que j’ai marqué un temps. Dans les années 1970, je pense que j’ai marqué les gens avec Sugar Daddy et From New York to L.A. Ça laisse une mémoire. C’est pour ça que La tournée des idoles marche tellement bien. Les gens, ça leur rappelle des souvenirs. Je fais partie de l’ADN du Québec. »

Et même si cela fait plus de 40 ans, elle a toujours autant de plaisir à chanter Sugar Daddy sur scène. « Le monde l’aime tellement, dit-elle. C’est normal que je fasse cette chanson-là. Je l’ai faite à toutes les sauces. Je vois le sourire dans le visage des gens. Je vois comment ça les rend heureux. On fait ça pour le public. Sans le public, on n’est pas grand-chose. »

L’échec du sociofinancement

Quand elle est revenue s’installer au Québec en 2005, après 11 ans passés à travailler en France, Patsy Gallant pensait « tomber dans un trou noir ». Mais ce fut tout le contraire. « Quand je suis revenue à Montréal, les gens se jetaient dans mes bras. Je n’étais plus habituée à ça. Ils ne m’avaient pas oubliée. »

Parmi ses projets, Patsy Gallant espère toujours pouvoir enregistrer l’album anglophone qu’elle a entièrement écrit. Il y a quelques mois, elle avait lancé une campagne de sociofinancement, dans le but de l’aider à la production du disque. L’opération a été un échec.

« Ça n’a pas marché pantoute ! dit-elle avec franchise. Je n’ai amassé que 2300 $ et j’ai renvoyé tout l’argent. Je vais trouver une autre façon de le produire, mais je ne peux pas le faire moi-même, car mes deux derniers albums m’ont coûté 25 000 $. Si je le fais encore, je vais être dans la rue !

« Cet album-là, ça fait 15 ans que j’en parle. J’ai des choses à dire et je sais que mes tounes sont bonnes. »

► Patsy Gallant sera en spectacle dimanche à Sainte-Thérèse et le 13 octobre, à l’Olympia de Montréal. Pour toutes les dates, on consulte le facebook.com/thepatsygallant

► Patsy Gallant a fêté son 70e anniversaire de naissance la semaine dernière­­­.