Jour J – 37 : On vous prend pour des valises

Après les 2 premières journées de campagne électorale, on ne peut pas dire que les propositions politiques volent très haut.

Des engagements farfelus aux mesurettes populistes, on croirait que les partis vous prennent littéralement pour des valises.

Sérieusement ?

En deux jours, le Parti québécois n’a trouvé que des petites promesses anodines pour tenter de séduire les électeurs.

Dans cette campagne, les familles de la classe moyenne ont la cote, c’est incontestable.

Pour plaire aux parents débordés qui courent sans cesse après le « temps de qualité », le parti de Jean-François Lisée propose une école qui s’occupe de tout. Non seulement on vous soulagera de la tâche redondante de faire les lunchs, mais on vous évitera aussi la course folle aux cahiers et aux crayons.

Bien entendu, vous ne serez pas obligés de prendre le kit du parfait petit écolier qu’on vous propose, vous aurez le choix ! C’est ça ou le 100 $ que le gouvernement vous offre déjà.

Parce que la génération à laquelle on s’adresse avec ces promesses est une génération débordée par la vie, les obligations et le combat travail-famille, mais c’est aussi la génération qui veut plus de choix, plus de liberté. Une génération qu’on disait d’enfants rois.

L’argument du PQ : libérez-vous, en toute liberté !

Et cette approche vient jouer directement dans la strate de population que veut séduire les libéraux.

D’ailleurs, ils promettaient hier de remettre de l’argent dans les poches des familles québécoises, de 150 $ à 300 $ par enfant, par famille. Le versement serait rapide et ne passerait pas par la paperasse des crédits d’impôt, pour faciliter la vie des Québécois.

Ces mesures sont séduisantes, mais pour ma part, je reste sur mon appétit.

On joue avec vos sentiments

De son côté, la Coalition avenir Québec a choisi de revenir sur la situation émotive causée par la canicule de l’été pour promettre de meilleurs hébergements aux aînés. La promesse ne serait pas si grossière si on n’insistait pas d’entrée de jeu sur le fait que les « maisons des aînés » qu’on vous propose seront CLIMATISÉES.

On se souviendra que les citoyens avaient critiqué largement le manque de climatisation des établissements de santé pendant la canicule. N’en fallait pas plus pour que les troupes de François Legault, avec Marguerite Blais comme meneuse de claque, fassent préparer une vidéo léchée vous proposant la « Résidence Soleil » de l’État.

Sous un gouvernement de la CAQ, exit les CHSLD, bienvenue les condos luxueux avec services, terrassement, alimentation de première qualité et CLIMATISATION ! On ne nous dit pas si des clowns feront partie du personnel essentiel.

Non seulement on promet d’y consacrer 1 milliard de dollars, mais on promet de consulter les aînés, les professionnels et tout un chacun.

Non, mais... un chausson avec ça ?

On parle de résidences de plus petite taille, mais on oublie de vous mentionner que la plupart de CHSLD situés hors des grands centres sont déjà de taille restreinte.

On ne vous dit pas non plus ce qu’on entend faire des espaces existants et où on trouvera le personnel nécessaire pour offrir le ratio traitant/résident qu’on vous vend comme solution miracle.

En bref, on vous prend pour des valises et c’est plutôt insultant.

Le pire, c’est que cette proposition sera des plus populaires parce que personne ne veut s’interroger pour comprendre pourquoi on ne l’a pas encore réalisée si c’est si simple et si merveilleux que ça...