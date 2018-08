Joyaux de l’architecture floridienne

En Floride, peu de bâtiments anciens ont su résister aux nombreux ouragans qui balaient tout sur leur passage et à l’essor des constructions en hauteur. On vous en présente quatre qui sont devenus de véritables symboles du mode de vie chic et décontracté du Sunshine State.

Château moderne

Photo courtoisie, Fontainebleau Miami Beach Depuis son inauguration en 1954, l’hôtel Fontainebleau de Miami Beach a hébergé le Tout-Hollywood, de Frank Sinatra à Elvis Presley, en passant par Jennifer Lopez et Lady Gaga, en plus de servir de décor à de nombreux films. Sans compter que 20 ans avant le succès de Led Zeppelin, l’architecte Morris Lapidus a aménagé dans le lobby un escalier flottant ne menant nulle part !

► 4441 Collins Av., Miami Beach, 33 140 FL, fontainebleau.com

Pavillons en béton

Photo courtoisie Visit Florida, Joseph J. Garnett Jr. Quand on évoque le nom de Frank Lloyd Wright, l’amateur d’architecture pense aux maisons en béton de la banlieue de Chicago ou au musée Guggenheim de New York. Mais celui qu’on surnomme « le plus grand architecte de tous les temps » a aussi laissé sa marque en Floride, en signant les pavillons du collège Florida Southern, à la fin des années 1930. Le campus de Lakeland rassemble d’ailleurs le plus grand nombre de structures de Wright au même endroit.

► Visites guidées sur réservation, à partir de 7 US $, 111 Lake Hollingsworth Dr, Lakeland, 33 801 FL, flsouthern.edu

Palais vénitien

Photo courtoisie, Wikimedia Commons Le manoir qui s’élève au pied des jardins du musée d’art John & Mable Ringling à Sarasota a été construit en 1926 pour l’homme à la tête des cirques Ringling Bros et Barnum & Bailey et son épouse, qui souhaitaient passer l’hiver au chaud. Dans un style gothique imitant celui du palais des Doges de Venise, le manoir Ca’ d’Zan comprend 56 pièces décorées d’œuvres d’art collectionnées par le couple Ringling, dont des tableaux de Velasquez et de Rubens.

► Entrée à partir de 25 US $, 5401 Bay Shore Rd, Sarasota, 34 243 FL, ringling.org

Renaissance italienne

Photo courtoisie Visit Florida, Peter W. Cross L’hôtel The Breakers est sans doute l’immeuble le plus emblématique de Palm Beach, sinon de toute la côte est de la Floride. Érigé en 1903 par Henry Flagler, il a été entièrement rasé par les flammes en 1925. Un an plus tard, les héritiers du magnat des chemins de fer bâtissaient l’hôtel aux tours jumelles inspiré de la villa Médicis de Rome, qu’on aperçoit aujourd’hui tout au bout de la Royal Poinciana Way. On s’offre la visite guidée des lieux pour découvrir les secrets de ce repaire de millionnaires.

► Visites organisées par le Flagler Museum, à partir de 15 US $, 1 S County Rd, Palm Beach, 33 480 FL, thebreakers.com

