Judas Priest carbure aux tournées

Sur la route depuis le 13 mars avec la tournée Firepower, la formation Judas Priest se prépare à relancer la machine après une courte pause de dix jours. Un congé presque trop long, pour le guitariste Richie Faulkner.

« On aime créer et enregistrer en studio, mais la tournée, avec les fans, c’est pour ça que l’on vit », a affirmé le musicien, lors d’un entretien téléphonique.

Le quintette métal britannique a repris la route, le 21 août, avec Deep Purple dans une tournée conjointe de 25 concerts. Les deux formations s’arrêteront­­­ le 29 août au Centre Bell et le 30 août au Centre Vidéotron.

Richie Faulkner a profité de cette courte période de vacances pour revenir à la maison, réparer l’appareil d’air conditionné, payer les factures et récupérer le courrier.

« On travaille presque plus à la maison que lorsqu’on est sur la route », a-t-il lancé.

Une période, ajoute-t-il plus sérieusement, qui permet de faire le plein et de recharger les batteries.

« Je suis dans les Caraïbes et le repos, même s’il est court, est apprécié. Je préfère tout de même ne pas avoir de période de congé entre deux séries de spectacles. On a réussi, au fil des semaines, à mettre en place une routine et ça vient un peu briser le rythme », a-t-il expliqué.

Pour cette nouvelle série de concerts, la troupe de Rob Halford sera la première à monter sur les planches.

« Il s’agit d’un spectacle où les deux groupes auront le même temps de scène. Nous allons jouer entre 75 et 80 minutes et avec notre environnement scénique. C’est une célébration avec de vieilles pièces et des nouvelles de l’album Firepower », révèle Faulkner.

Présences de Glenn Tipton

Atteint de la maladie de Parkinson, le guitariste Glenn Tipton a participé à plusieurs concerts, cet été, dans les grands festivals européens. Le musicien de 70 ans s’est pointé sur scène pour la portion des rappels.

Y a-t-il des chances de le voir au Centre Bell et au Centre Vidéotron ?

« C’est difficile à dire. Il a de bonnes et de moins bonnes journées. Il peut prendre l’avion et venir nous rejoindre sur la route, lorsqu’il se sent capable. Si c’est possible pour lui, il va être là », a indiqué Richie Faulkner.

Le guitariste précise qu’il se passe quelque chose de spécial lorsque Glenn Tipton se montre le bout du nez.

« C’est incroyable. Je regarde dans les premières rangées du parterre et je vois des fans avec des larmes qui coulent sur leurs joues. Tout le monde sait ce qu’il vit en ce moment et c’est un moment très spécial chaque fois qu’il arrive sur scène. Ça envoie une sorte de message de détermination. C’est un moment où le poil se hérisse sur nos bras », a-t-il confié.

Le guitariste Andy Sneap, de la formation Hell, qui a réalisé, avec Tom Allom, l’album Firepower, remplace Glenn Tipton.

« Andy fait partie de la famille de Judas Priest. Il est le bon gars pour s’acquitter de cette tâche de remplaçant et il a la bonne attitude », a mentionné Richie Faulkner.

Liens avec Deep Purple

Interrogé sur les moments marquants de ces cinq mois passés sur la route, Richie Faulkner mentionne qu’il y en a plusieurs.

« On adore tourner et c’est toujours, pour nous, une période très excitante. La magie est toujours présente, que le spectacle ait lieu dans un théâtre de 2000 places, dans les arénas ou les grandes scènes extérieures. Il y a quand même un petit quelque chose de spécial à jouer devant 85 000 spectateurs, comme ce fut le cas au festival Wacken en Allemagne. C’est époustouflant de voir une mer de monde comme ça, lorsque le rideau tombe », a-t-il indiqué.

Les fans, ajoute-t-il, semblent aimer les nouvelles chansons de Firepower.

« Certaines de ces pièces vont peut-être devenir de nouveaux classiques de Judas Priest », a-t-il dit.

Richie Faulkner est emballé par cette tournée avec Deep Purple. Il n’a jamais rencontré les membres de la célèbre formation.

On retrouve un lien entre les deux formations britanniques. Roger Glover, le bassiste de Deep Purple, a réalisé l’album Sin after Sin de Judas Priest, sur lequel on retrouve les pièces Sinner et Diamonds and Rust.

« J’ai grandi en écoutant la musique de Judas Priest, Rainbow, Black Sabbath, Iron Maiden et Deep Purple. Purple, comme Judas Priest, continue d’être créatif et de sortir de la nouvelle musique. Ils ne se reposent pas sur leurs lauriers et ils livrent la marchandise », a-t-il fait remarquer.

► Judas Priest et Deep Purple sont en concert le 29 août au Centre Bell et le 30 août au Centre Vidéotron.