La même maudite chronique... avec espoir!

Danièle Sauvageau a beaucoup trop de classe pour dire tout le mal qu’elle pense de certains bornés qui pataugent dans le hockey.

Elle se contente de montrer toute sa satisfaction et son bonheur de voir Hayley Wickenheiser, son ancienne capitaine avec l’équipe nationale canadienne, décrocher un job valorisant avec les Maple Leafs de Toronto.

Mais de qui pensez-vous que Wickenheiser a appris une partie de son savoir et de son expertise ? De Danièle Sauvageau qui en connaît plus sur le hockey que ce que pourront oublier certains penseurs aux titres ronflants.

PYEONGCHANG...

Ce n’est pas pour rien que ce sont les Maple Leafs de Toronto qui ont embauché Mme Wickenheiser. Qui est le coach des Maple Leafs ? Et qui était le coach de l’équipe canadienne masculine aux Jeux olympiques de Vancouver et de Sotchi ? Mike Babcock.

Où est-ce que Mike Babcock a découvert la richesse de l’expertise et des connaissances des femmes impliquées dans le hockey féminin ?

En les côtoyant et en partageant leur travail aux Jeux...

La chronique que je suis en train d’écrire, je l’ai déjà écrite. Le 16 février 2018 pendant les Jeux olympiques de Pyeongchang. Danièle Sauvageau y était comme analyste pour Radio-Canada. Et dans un autobus pour l’aréna d’entraînement, elle m’avait expliqué pourquoi les défenseurs du Canadien n’étaient jamais capables de sortir le maudit puck de la zone. C’était limpide.

Puis, on avait parlé de ce qu’elle pourrait faire pour aider le Canadien ou le Rocket de Laval. Les deux équipes étaient nulles à chier. Les beaux cerveaux masculins qui dirigeaient la patente n’étaient pas assez brillants pour corriger la situation.

Elle avait été très pondérée. Mais elle avait terminé la conversation en me rappelant que j’avais déjà écrit toutes ces choses il y a vingt ans et que rien n’avait bougé.

LE JUNIOR, LE MIDGET... AMEN !

Danièle se trompait sur un point. Ailleurs, à Toronto, les choses changeaient. Et les patrons des Maple Leafs avaient compris qu’une organisation ne pouvait se permettre de lever le nez sur la moitié de l’humanité. Qu’au lieu de chercher le meilleur homme pour un job, on allait trouver la meilleure personne.

Elle s’appelait Hayley Wickenheiser.

Vous vous en doutez déjà. Les meilleurs cretons ne se trouvent pas nécessairement au IGA de Saint-Sauveur. Des cretons plus gras et plus épais, il s’en trouve partout dans le hockey organisé. Dans la Ligue américaine, dans le hockey junior, tous niveaux confondus, dans le midget AAA. Des nuls, des pas délurés, des bons gars, y en a partout, dans tous les postes.

Y’a combien de femmes ? Combien de ces joueuses qui ont participé aux Jeux olympiques depuis Nagano ? À Salt Lake City ? À Turin ? À Vancouver ? À Sotchi ? À Pyeongchang ? Des Caroline Ouellet, des France St-Louis, des grandes joueuses qui ont intégré la pensée et les secrets du hockey. Vous allez me faire accroire que personne parmi cette élite n’aurait les compétences pour être utile au sein d’une organisation ?

Pardon, vous dites ? Ah ! Ils ont des lave-vaisselle maintenant...

La même maudite chronique. Mais cette fois, il y a de l’espoir. Merci Hayley ! Merci Danièle ! Merci les Leafs !

Lâchez pas le CH, ça s’en vient. Pas besoin du cerveau des femmes.

Même pas foutu de respecter son capitaine...