La routine santé d’Alain Choquette

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

À 56 ans, Alain Choquette garde une très bonne forme physique, alors qu’il s’entraîne en salle pratiquement tous les jours. Plus jeune, il a pratiqué de nombreux sports, en plus d’avoir été adepte de culturisme. « J’ai touché au baseball, au volleyball, au tennis, au golf, etc. Je me suis rendu dans le junior majeur au hockey. J’étais très compétitif », affirme l’illusionniste, qui estime avoir encore « une bonne base d’entraînement ». Alain Choquette affirme que sa séance d’entraînement quotidienne d’un peu plus d’une heure est devenue « une drogue ». « Si je lâche, mentalement, je ne suis pas bien. Même quand je suis en vacances, dans un lieu où il n’y a pas de salle d’entraînement, j’amène mes câbles et je m’installe sur un arbre pour faire mes exercices », dit-il.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Évidemment, ses objectifs d’entraînement ont bien changé depuis l’époque où il pratiquait le culturisme, dit-il en riant. « Je me maintiens, mais à un certain âge, les objectifs se modifient. Plus jeune, on s’entraîne pour la shape de plage, et après c’est pour rester athlétique et en santé ! »

Comment restes-tu motivéà l’entraînement ?

Pour garder la cadence, Alain Choquette admet qu’il doit parfois faire un peu plus d’efforts pour se rendre au gym. « C’est facile de dire que je vais passer une journée. Dans ce temps-là, je me dis que je vais prendre congé demain. Mais en fin de compte, mon congé est toujours le lendemain » lance-t-il en riant. Son truc ? S’entraîner dans une salle près de la maison. « Même si, des fois, j’y vais moins longtemps, je me dis que j’y suis allé quand même et je me sens bien ».

Quels sont tes trucs pour bien manger ?

Il s’agit définitivement de la question la plus facile à répondre pour l’illusionniste, qui affirme manger santé, tous les jours. « Je cuisine beaucoup à la maison. Nous avons un style de cuisine très méditerranéen, qui comporte beaucoup de légumes, peu de viande et beaucoup de poissons. Le tout accompagné d’huile d’olive », énumère-t-il.

Quelle est ton adresse préférée à Québec ?

Lorsqu’il vient à Québec, Alain Choquette aime prendre le temps de déguster un repas « du terroir » chez Boulay, son restaurant favori. « C’est un endroit que j’affectionne particulièrement », dit celui qui sera d’ailleurs de passage chez nous en janvier 2019, pour présenter son tout nouveau et dernier spectacle La mémoire du temps.

Quelle est ton activité physique préférée ?

L’illusionniste qui jongle régulièrement entre le Québec et l’Europe affirme que la marche est pour lui une bonne façon de garder la forme à l’étranger.