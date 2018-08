Laurence Lebœuf vedette de la série Le Jeu à TVA: «ça peut aller loin»

Écrit par Martin Girard (Nitro Rush, Ma fille, mon ange) et Mylène Chollet (coscénariste de quelques épisodes de L’Échappée), ce thriller en 10 épisodes brosse le portrait de Marianne (Laurence Lebœuf), une conceptrice de jeux vidéo qui devient victime de cyberintimidation après avoir dénoncé – au cours d’un panel de discussion – les usagers qui répandent leur fiel sur internet.

Plongée au cœur d’une controverse qui enflamme les médias sociaux, la jeune femme fera l’objet d’une campagne de dénigrement qui empoisonnera sa vie, en plus de mettre en danger sa sécurité.

« C’est inspiré d’une histoire vraie, celle d’une développeuse de jeux qui s’est fait harceler en 2014, explique la comédienne de 32 ans. Elle s’est fait traiter de tous les noms. Des choses horribles, des menaces de viol, etc. C’est hallucinant de voir à quel point ça peut aller loin. »

Laurence Lebœuf décrit Marianne comme une femme optimiste qui regarde devant et non derrière. « Ça lui permet de garder la tête hors de l’eau malgré tout ce qu’elle endure. Elle s’est taillé une place dans un milieu d’hommes. Ça montre qu’elle a une grande force de caractère. »

Quand on demande à Laurence Lebœuf s’il a fallu qu’elle montre une grande force de caractère pour réussir à percer le domaine artistique, la principale intéressée répond par l’affirmative.

« Il faut surtout avoir une grande force pour rebâtir sa confiance et son estime de soi quand tout ce qu’on te dit, c’est “non”, quand une autre se fait choisir à notre place, quand on passe proche de certains projets... Ne pas se laisser abattre, c’est dur, des fois. »

Issue d’une famille d’acteurs (ses parents sont Marcel Lebœuf et Diane Lavallée), Laurence Lebœuf a travaillé fort pour décrocher des premiers rôles comme celui de Marianne dans Le jeu. Néanmoins, elle se considère chanceuse de pouvoir exercer son métier. « J’ai commencé à 11 ans et depuis, je n’ai jamais vraiment arrêté. Les auditions que j’ai passées, je les ai eues. »

Puisqu’elle refuse de succomber aux réseaux sociaux, Laurence Lebœuf n’a jamais été victime d’attaques de fauteurs de troubles sur internet, plus communément appelés des trolls. Elle possède un compte Twitter ( @RealLaurenceLe ), mais quelqu’un d’autre se charge de l’alimenter. Elle avait été contrainte d’adhérer au réseau en 2015 pour promouvoir l’adaptation anglaise de 19-2, dans laquelle elle tenait un rôle.

« Quand les gens veulent me parler, ils doivent le faire en personne. Et c’est toujours de bons commentaires. Personne ne m’arrête pour me dire : “T’es poche !” Alors que sur internet, c’est le genre de trucs qui arrivent souvent. »