Le bon docteur est mort, vive la gestionnaire!

En gestion, on va souvent d’une mode à une autre.

Le ministère de la Santé ne fait pas exception. Depuis les années 1990, la mode, c’était : « Il faut choisir le ministre parmi les médecins. Eux, ils connaissent ça ! »

Ainsi on a eu, en 1994, le péquiste Jean Rochon. Il avait beau détenir un doctorat en santé publique de Harvard et avoir présidé une Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux, il n’était pas le bon candidat, aux dires des libéraux. N’ayant pas vraiment pratiqué la profession auprès des patients, il n’était pas un « vrai » docteur.

Avec Philippe Couillard, en 2003, on l’a finalement eu, ce médecin véritable. Il avait opéré dans des cerveaux, il aurait sûrement le doigté pour guérir le système de santé !

Le PLQ de Jean Charest a gagné en 2003 sur la santé, il y a eu un ministre médecin, Philippe Couillard, mais les problèmes du système sont restés importants.

Et un autre médecin, Yves Bolduc, qui promettait des changements immédiats — grâce à sa chère méthode Toyota — a eu beau mettre toute son énergie lorsqu’il a succédé à Philippe Couillard, rien n’y fit.

Après l’intermède Réjean Hébert — autre « faux » médecin péquiste selon la perspective libérale — vint un « vrai de vrai », le docteur Gaétan Barrette : il promettait des progrès majeurs, même si cela nécessitait de chambarder totalement le système de santé et de déconstruire ce que ses prédécesseurs avaient fait.

La fin d’une fausse évidence

L’actuelle campagne prouve que les réformes Barrette, doublées du scandale de la rémunération des médecins, ont eu raison de cette fausse évidence du bon docteur ministre.

Comme diraient les hauts fonctionnaires, dans les salles feutrées des CIUSS, il y a un « changement de paradigme »

On exige désormais des « gestionnaires », femmes de préférence.

Legault radieux

Depuis jeudi, je suis la caravane caquiste. Hier, je n’avais jamais vu François Legault aussi radieux que lorsqu’il a présenté SA gestionnaire, Danielle McCann, désormais candidate dans Sanguinet. Tellement qu’il a failli confirmer qu’elle serait ministre de la Santé.

À l’autre bout de la 20, à Québec, Philippe Couillard, lui, a franchi allègrement ce pas, annonçant sur-le-champ que Gertrude Bourdon serait ministre dans un éventuel gouvernement Couillard 2. Il provoquait ainsi, dans les faits, un remaniement ministériel qui a créé de sérieux malaises. Du jamais-vu en campagne !

Désormais, on recommence à espérer que le système s’améliorera — ce à quoi on ne croyait plus depuis au moins 10 ans. Peut-être aura-t-on accès aux soins plus facilement ? Peut-être que l’attente diminuera enfin radicalement ?

Laissons la chance aux coureuses, que ce soit Mme Bourdon ou Mme McCann. (Ou — en cas d’une surprise ! — la péquiste Diane Lamarre.)

Mais n’oublions pas qu’il n’y a pas de recettes magiques : les « gestionnaires » qui nous promettent encore la lune étaient aussi aux commandes du système qui nous insatisfait encore. Elles en portent donc une part de responsabilité.

La nouvelle mode des gestionnaires-ministres pourrait donc nous réserver autant de déceptions que celle des bons-docteurs-ministres.

Carnet de campagne

Moins de pancartes du PQ

Jean-François Lisée et la vice-chef Véronique Hivon ont visité le local électoral de la candidate péquiste dans Mercier, Michelle Blanc, hier matin. Mme Blanc a expliqué que son organisation a placé moins de pancartes qu’à l’habitude (et moins que QS), car « les citoyens estiment que c’est de la pollution ». Mme Blanc jure que ce n’est pas par manque d’argent. Les finances de l’association péquiste de cet ancien château fort seraient dans un très bon état, comme le nombre de membres. Mais un militant présent doutait de la stratégie : « Il faut que les électeurs te voient la face ! »

Encore Ti-Oui

François Legault a fait un (autre) arrêt remarqué au casse-croûte chez Ti-Oui, jeudi, à Saint-Raymond de Porneuf. Le chef caquiste n’en était pas à sa première visite électorale. Il y était allé en 2012, et avait commandé une poutine « pas d’extra » (clin d’œil aux contrats du ministère des Transports). Il y était retourné en 2016 lors d’une tournée. Cette fois, il a pris une ou deux commandes, mais n’a rien mangé. « Ma femme m’a mis au régime. J’ai mangé des crudités dans l’autobus », a-t-il confié au maire Daniel Dion, venu l’accueillir.

Carte coupée

Dans un geste qui rappelle celui de l’ancienne ministre Nathalie Normandeau, un ex-libéral devenu caquiste a coupé sa carte de membre du PLQ de manière ostentatoire, hier, à Huntingdon, sous les yeux ravis de François Legault. Ce dernier, il faut le dire, avait insisté fortement, criant : « Où sont les ciseaux ? » lorsqu’il avait aperçu la carte dans la main du militant. Ce dernier, mal à l’aise, avait offert au chef de trancher la carte lui-même, mais en vain.

La déclaration de la semaine

« Le seul gars qui mériterait d’être déporté, c’est celui qui a pensé à cette proposition-là » – Jean-François Lisée, chef du PQ, au sujet de la CAQ, qui promet d’expulser les immigrants ayant échoué à un test de français.