Le calvaire d’une femme violentée par Sylvain Berthelet

Julie Parenteau a rencontré Sylvain Berthelet quelques mois avant que ce dernier ne fasse la manchette, en janvier 2017, pour des réservations de chalet qu'il n'avait pas honorées.

Déjà à ce moment, des informations circulaient sur les mauvais traitements qu'il faisait subir à sa conjointe, lui qui avait déjà purgé une peine pour violence conjugale.

Berthelet avait admis à TVA Nouvelles qu’il avait fait «trois ans et 11 mois de prison».

Julie Parenteau dit avoir vécu l’enfer, l’horreur. «Sylvain m'a fait une triple lacération de la trachée par strangulation. Il s'est mis les deux genoux sur mes bras, puis, il m'a donné cinq grosses claques au visage. Il était en train de me perforer les deux yeux avec ses pouces.»

Coincé de toutes parts

Se sentant coincé de toutes parts, Berthelet a décidé d'incendier ses chalets.

«Sylvain, s'est levé et il m'a dit: 'Tu vas voir, je suis un estie de malade!' Il a pris un bidon d'essence, il a garroché de l'essence partout», se rappelle Julie Parenteau.

Même sort pour son autre chalet. Cette fois, sa conjointe y dormait après avoir été sauvagement battue.

«Je me fais réveiller par Sylvain qui a dit: 'Il faut sortir, j'ai mis le feu!»

Avec une côte cassée et le crâne fendu, la jeune femme a supplié son bourreau de l'amener à l'urgence.

«Avec tous les coups que j'ai mangés, je connais mon corps, et je te dis que ça va être fatal, le prochain (coup).»

Arrestation

Plus d'un an après son arrestation, Berthelet a été reconnu coupable de séquestration, voies de fait, menaces, agression sexuelle et incendie criminel.

Julie Parenteau s’est sentie soulagée lorsque le verdict de culpabilité est tombé

«J'ai bien fait de continuer de croire en la justice», soutient celle qui se décrit comme une survivante.

Elle porte encore les cicatrices des morsures et de coups de couteau infligés par Berthelet.

Son ex-conjoint connaîtra sa sentence sous peu. La Couronne veut le faire déclarer délinquant à contrôler.

«Si j'avais un message à laisser à toutes les femmes ou même aux hommes victimes de violence conjugale, c'est d'arrêter de rester silencieux», appuie Julie Parenteau.