Le Festival Promutuel de la Relève

Plus de 35 spectacles sont alors présentés sur trois scènes érigées au centre-ville de Thetford, en plus des Rendez-vous de la jeune peinture et des animations à la Place de la famille. Il s’agit « d’un des seuls festivals québécois, le plus gros des petits, qui est entièrement gratuit », rappelle M. Morin, afin de rendre la culture accessible à tous. Impossible de savoir s’il le demeurera, mais « ça fait 25 ans qu’on travaille fort pour ça », ajoute-t-il.

Photo courtoisie, Christophe Thivierge