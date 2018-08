Le grand oublié de toute campagne électorale : le bonheur

Et si votre bonheur et celui de vos concitoyens devenaient la priorité de la prochaine campagne électorale ?

Tous le recherchent, d’autres l’ont chanté et d’aucuns ont philosophé à son sujet, mais personne ne l’a encore promis en campagne électorale : le bonheur est universel, mais trop « superficiel » pour les politiciens qui solliciteront votre vote le 1er octobre prochain.

Pourtant, tout s’y rattache : notre job, l’amour de notre vie, la santé qu’on se souhaite une fois par année, le futur imaginé de nos enfants et la fin rêvée de nos parents, la planète qu’on veut laisser à nos descendants, etc.

La recherche du bonheur

Dans le fond, être heureux n’est-ce pas ce que tout le monde recherche dans la vie et ce à quoi nous aspirons comme société ? Et si le bonheur devenait le baromètre pour juger des promesses des candidats ? Mais il y a bien plus que votre petit bonheur individuel. Il y a quelque chose de plus grand, comme le bien-être collectif.

Même la Déclaration d’indépendance des États-Unis (1776) et la Déclaration des droits de l’homme issue de la Révolution française (1789) y font référence. Chez les Américains, la recherche du bonheur est un droit inaliénable, alors que pour nos cousins français, le « bonheur de tous » est un pilier fondamental de leur Constitution devant rappeler aux élus leurs droits et devoirs.

L’ONU rappelle d’ailleurs que « le bonheur est considéré comme la meilleure mesure de progrès social et l’objectif numéro 1 des politiques publiques. »

Un ministère

L’élection du 1er octobre représente une occasion unique de questionner celles et ceux qui veulent nous représenter, et, ultimement, nous gouverner. Profitons-en pour leur demander en quoi leurs engagements électoraux feront notre bonheur, individuellement et collectivement.

Quant à moi, si je rencontre Philippe Couillard prochainement, je lui demanderai si, à l’instar de ses amis des Émirats arabes unis, il entend créer un ministère du Bonheur s’il est réélu.