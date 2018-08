Le retour d’Elizabeth Costello

Aussi bref soit-il, ce livre nous a longtemps hantés, le romancier sud-africain J. M. Coetzee ayant toujours réussi à nous bouleverser.

Il n’est pas nécessaire d’avoir dévoré les précédents romans de J. M. Coetzee pour apprécier ce très court livre, qui se compose de sept nouvelles écrites entre 2003 et 2017. Mais si on en a lu quelques-uns, notamment Elizabeth Costello (paru en français en 2006), on sera probablement heureux d’y retrouver ce singulier personnage d’écrivaine à diverses époques de sa vie. Dans le deuxième texte, par exemple, on la croisera alors qu’elle est encore mariée et qu’à l’occasion, juste avant d’aller chercher les enfants à l’école, elle jouera les épouses infidèles avec un certain Robert. Mais dès le troisième texte, on sera convié en douce à célébrer son 65e anniversaire... qui se révélera du reste assez désastreux, ses enfants et ses petits-enfants ayant été choqués de la voir avec des cheveux fraîchement teints en blond et une tartine de maquillage dans l’espoir de pouvoir attirer une dernière fois le regard des hommes.

À l’hiver de la vie

Inquiets de la savoir toute seule à Melbourne, Australie, sa fille Helen et son fils John, qui habitent respectivement en France et aux États-Unis, tenteront ensuite de la convaincre de venir vivre avec eux. Mais peu importe ce qu’ils diront, Elizabeth saura toujours leur tenir tête et dans le cinquième texte, on apprendra même que pour leur épargner le spectacle de sa déchéance, elle préférera s’exiler dans un village perdu du plateau castillan où, au grand dam de ses voisins, elle se mettra à nourrir tous les chats errants du coin.

Un livre marquant qui nous invite entre autres à porter un regard plus lucide sur la vieillesse et ses innombrables aléas.

Pêche

Un petit roman exposant les malheurs de Pêche, une jeune fille qui, après avoir été agressée sexuellement, n’osera rien dire à ses parents. Cela étant, elle nous en révélera les grandes lignes dans une langue un peu à part que certains vont aimer et d’autres pas du tout, car dès la première ligne « Poisse épaisse poisseuse empoissant la laine lourde engluée dans les plaies », le ton est donné...

Évanouies

Son père souffrant d’Alzheimer­­­, Nicolette – alias Nic – sera forcée de revenir à Cooley Ridge, une ville où elle n’a plus jamais remis les pieds depuis la disparition de Corinne, sa meilleure amie. Et pendant les deux semaines qui suivront, on découvrira peu à peu ce qui s’est jadis passé... alors qu’une autre fille vient de disparaître tout comme Corinne. Un suspense étonnant, l’histoire se déroulant à rebours !

Petit décodeur illustré de l’organisation

Encore deux jours de répit et hop, c’est reparti pour un tour : courir tous les matins pour préparer les lunchs et amener les enfants à l’école, quitter le bureau sur les chapeaux de roues, assister aux cours de natation, préparer le souper, etc. Mais cette année, il y a moyen de ne pas y perdre la boule, ce petit guide nous montrant comment réussir­­­ à tout faire... en ayant même des moments­­­ à nous !

Organiseur familial le Mémoniak

Pour la première fois, on a droit à l’édition québécoise de cet organiseur familial (Saint-Jean-Baptiste ou semaine de relâche sont donc clairement indiquées !). Une bonne chose, puisqu’il risque d’aider bien des parents à mieux s’organiser grâce à son calendrier grand format, son bloc de listes, ses autocollants aide-mémoire, son stylo-feutre aimanté ou sa pochette conçue pour y glisser messages et infos pratiques (coordonnées des amis, menu de la cafétéria, etc.).

Frissons garantis

L’œil du paradis

Pour ceux qui aiment les romans d’aventures se déroulant à la vitesse grand V, ce sixième opus de la série Sam et Remi Fargo, un couple de chasseurs de trésors professionnels, est un coup presque sûr ! Car ce dynamique tandem sorti tout droit de l’imaginaire de l’écrivain et ancien chasseur d’épaves américain Clive Cussler se retrouvera cette fois non loin de la Terre de Baffin, dans l’archipel arctique canadien. Et devinez quoi ? Il y découvrira un vieux navire viking emprisonné dans les glaces. Une première, presque tous les bateaux du genre ayant plutôt été trouvé au Groenland. Autre surprise qui ne laissera personne de glace ? Le drakkar sera curieusement rempli d’objets d’une valeur inestimable datant de l’époque précolombienne...

À la poursuite de la vérité

Pour Sam et Remi, cette fascinante découverte sera ainsi rapidement accompagnée d’un nombre toujours grandissant de problèmes, quantité d’individus peu recommandables souhaitant eux aussi mettre la main sur ce fabuleux trésor qui pourrait enfin permettre de lever le voile sur certains mystères très anciens.

Après quelques chapitres relativement efficaces, on verra donc les Fargo tenter l’impossible pour parvenir à échapper à cette bande de rapaces sans scrupules et résoudre avant tout le monde l’énigme liée au mythique Œil du paradis.