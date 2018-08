Le week-end culturel de Saskia Thuot

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup aimé le livre de Krystine St-Laurent, Nature & Ayurveda. Le parcours de l’auteure est assez particulier, elle a osé suivre son rêve en laissant tout derrière elle pour aller vivre à la campagne. Après avoir travaillé en tant qu’infirmière, elle est devenue herboriste et aromathérapeute. Dans son livre, elle partage ses connaissances sur tout ce qui nous relie à la nature et qui peut nous aider dans la vie de tous les jours. Plantes, nourriture vivante, méditation, aromathérapie, on y retrouve une foule de choses. En plus, c’est un ouvrage magnifique, qui déborde de photos de son environnement. C’est un livre que je recommande sans hésiter.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

J’aurai la chance en septembre d’aller voir avec ma fille le spectacle Odysséo de Cavalia avant qu’il termine. Je ne les ai encore jamais vus et j’ai vraiment hâte. Étant quelqu’un qui adore les animaux, c’est certain que ça m’interpelle, il y a quelque chose de magique là-dedans. On a récemment été en contact avec des animaux de ferme dans Charlevoix et j’ai vu ma fille s’y intéresser. Ce sera très certainement un spectacle que l’on va aimer toutes les deux. Le Grand Chapiteau est à Montréal sous le pont Jacques-Cartier jusqu’au 16 septembre.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie, Films Seville

Je compte aller voir le film de Denys Arcand, La Chute de l’empire américain, que je n’ai pas encore eu le temps de voir. D’autant plus que mon beau-papa a fait les accessoires sur cette production. D’ailleurs­­­, j’aime beaucoup les films que l’on fait au Québec, on a des gens très talentueux qui font de l’excellent travail. J’en suis très fière. Sinon, j’aime voir des films avec mes enfants de 13 ans et 10 ans qui sont axés pour eux. Ce qui est intéressant, c’est qu’à travers eux, je revis les années 1980 puisqu’ils sont curieux de découvrir des films de cette époque. Ils ont entre autres beaucoup apprécié, Breakfast Club.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

J’aime regarder la série This Is Us (Notre vie). Notamment pour les personnages, c’est près de nous, et surtout, c’est très authentique, bien loin de tout ce qui est caricatural. L’histoire d’amour des parents est vraiment fabuleuse. J’ai vu avec mon nouveau chum toute la première saison et on est à regarder la deuxième.

Quelle est la musique que vous avez l’habitude d’écouter ?

Photo Jean-Francois Desgagnés

Chez moi, j’aime, entre autres, la musique d’Alex Nevsky, Jérôme Couture et King Melrose. En règle générale, j’aime encourager la musique québécoise. La chanson Polaroid d’Alex Nevsky est de loin ma favorite. Ma mère m’a élevée avec de la musique, elle fait partie de mon univers depuis toujours.

On suit Saskia Thuot