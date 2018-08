L’éducation pour la vie

«En ces temps de changement, les apprenants héritent de la Terre; alors que les instruits se retrouvent merveilleusement bien équipés pour affronter un monde qui n’existe plus.» – Eric Hoffer, philosophe américain (1898-1983)



Cette inspirante citation d’un philosophe américain hors norme qui travaillait comme débardeur tout en écrivant ses livres a orné les murs des bureaux que j’ai occupés durant ma vie professionnelle.



Quoi de plus valorisant?



Pourtant, l’éducation est vue comme une activité temporaire pour les enfants et les jeunes adultes, mis à part ces éternels étudiants qui évitent la vraie vie en s’enfermant dans une tour d’ivoire universitaire. Ce n’est pas d’eux que parle Hoffer.



Il s’adresse à tous, diplômés ou pas.



Apprendre, c’est l’essence de l’existence. Celui qui ne sait pas est condamné à souffrir toute sa vie durant.



Savoir pour savoir



Je pense, avec tristesse, aux chômeurs du Kentucky qui croient que Donald Trump va ressusciter l’industrie du charbon qui les a fait vivre longtemps, alors qu’on aurait dû les inciter à se recycler parce que l’âge du charbon tire à sa fin.



Nous avons au Québec des exemples de jeunes, souvent en région, qui quittent l’école à 16 ans pour aller gagner de gros sous comme manœuvres sur des chantiers ou dans la foresterie, jusqu’à ce qu’un jour ils soient remplacés par des machines. Quel avenir se taillent-ils?



S’instruire n’est pas seulement étudier pour travailler, c’est aussi se faire une belle tête. Parfois, il suffit de fréquenter une bibliothèque, d’être membre d’un club de lecture, d’assister à des conférences souvent gratuites, de s’intéresser à un sujet et de l’approfondir.



Je veux apprendre à coder, écrire des programmes informatiques. Je veux comprendre le processus menant à la création numérique qui trône au cœur de la vie d’aujourd’hui.



Les grandes universités comme Laval et même Harvard et la Sorbonne offrent des cours en ligne gratuits, accessibles sans prérequis. Des sujets? Tout! Le développement durable, le management responsable, le Québec nordique, etc.



Ce qui manque, ici, c’est une volonté politique d’étendre la définition et le financement de l’éducation hors du cadre primaire-secondaire-supérieur. Voir l’éducation permanente comme une façon de redistribuer la richesse intellectuelle.



Exemples-clés



Il y a un siècle, les Suédois ont inventé les cercles d’autoapprentissage qui accueillent plus de deux millions d’apprenants par année, pour presque rien.



Doit-on s’étonner que les pays scandinaves soient les champions de l’éducation permanente, avec, en prime, un accent sur l’éducation citoyenne? Au chapitre des compétences politiques, les Norvégiens arrivent premiers avec un score de .63. Le Canada obtient .40 et les Américains .28. Ce qui explique cela...



Le Québec, selon une étude du politologue Henry Milner, arrive avant-dernier au Canada, devant Terre-Neuve, pour le nombre d’heures de formation des adultes. Dire qu’on sonnait l’alarme il y a 54 ans.



Dès 1964, le rapport Parent se désolait du peu d’importance accordée à l’éducation des adultes qui, disait-il, «prend figure d’annexe, de correctif ou de luxe: les programmes scolaires se veulent terminaux».



Aujourd’hui, cette attitude est un cul-de-sac.